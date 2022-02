Åbner ny rute til New York

Hvis du drømmer om at rejse til The Big Apple, storbyen, der aldrig sover, så er der god grund til at læse med her.

Det er nemlig netop blevet offentliggjort, at der kommer en ny rute fra København til New York, så du får endnu flere valgmuligheder, hvis turen går dertil.

Den nye rute vil blive tilbudt af det islandske lavprisflyselskab PLAY, og det ventes, at første fly går i luften 9. juni 2022.

Fra da af er planen, at flyselskabet vil have fire flyvninger ugentligt fra Københavns Lufthavn til New York, hvor der vil være en enkelt mellemlanding i Keflavík på Island.

Ruten flyver til lufthavnen New York Stewart International Airport, som ligger godt 75 minutters køretur fra Times Square på Manhattan.

Skal være lettere og billigere

PLAY begrunder blandt andet valget af lufthavn med, at den skulle være lettere at komme til og fra sammenlignet med de større internationale lufthavne, fordi der blandt andet er færre rejsende.

Dertil er landingsafgiften til New York Stewart International Airport omkring 80 procent billigere end den er i de øvrige lufthavne i New York. Det gør, at PLAY, ifølge eget udsagn, kan fastholde et konkurrencedygtigt prisniveau på flybilletter.

Udover den nye rute til New York planlægger PLAY at åbne to nye flyvninger til USA i løbet af foråret 2022.

Fra april kan man rejse fra København til Baltimore/Washington International Airport og fra maj åbner afgangen fra København til Logan Airport i Boston.

