Åbner 'skandinavisk' badeland

I Europa-Park, som ligger ved den tysk-franske grænse, er de åbenbart så vilde med Skandinavien, at de har bygget et gigantisk indendørs badeland i hvad de selv kalder skandinavisk stil.

Således kan man både prøve vandoplevelser der hedder Odinrås, Rangnakor (man kunne tro, at tyskerne har stavet ragnarok forkert, men det er navnet på en fiktiv vikingeby i badelandet) og Friggs Tempel.

Det 32.600 kvadratmeter store badeland, Rulantica, blev bygget på 26 måneder og indviet 28. november i år.

Se også: Nyt stort feriecenter til Als

Artiklen fortsætter under billedet ...

Badelandet ligger ved siden af et hotel, som også er inspireret af Skandinavien og hedder Krønasår. Foto: Rulantica

Rulantica har ni temaparker og 25 vandattraktioner, som blandt andet inkluderer 17 vandrutsjebaner. Samtidig ligger det blot et stenkast væk fra Tysklands største forlystelsespark Europa-Park. Ved at bygge Rulantica dækker Europa-Park nu 450.000 kvadratmeter.

- Vi realiserer en drøm, som vi har planlagt over to årtier. Vores drøm var at bygge en af de mest spektakulære vandlande i Europa, siger Roland Mack, ejer af Europa-Park, i en pressemeddelelse.

Officielt: Nu kommer Europas første LEGO-vandland

Artiklen fortsætter under billedet ...

I Rulantica kan man prøve et rør, som hedder Vildfål. Det åbner op i bunden og giver dermed et frit fald direkte ned i det ukendte. Foto: Rulantica

Asiatisk badestrand uden for Berlin

Selvom Rulantica er et ret stort badeland, så er det slet ikke det største i Tyskland. Tyskerne er nemlig ret vilde med badeland, og derfor har de selvfølgelig også det største indendørs badeland i Europa.

60 kilometer uden for Berlin finder man en asiatisk badestrand - eller i hvert fald det der ligner. Tropical Island ligger inde i en stor kuppel og breder sig over mere end 66.000 kvadratmeter.

Badelandet har en 200 meter lang sandstrand samt 20.000 træer, palmer og buske - og så har det åbent hele døgnet, hele året, som en rigtig strand.

Se også: Danmark går brok-amok: Mor brugte hel ferie på at klage over vandrutsjebane

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses det indendørs badeland Tropical Island, som prøver at efterligne en asiatiske tropeø. Foto: Tropical Island

Verdens længste vandrutsjebane

Hvis man er til lidt mere fart over feltet, så er der også mulighed for at tage til Galaxy Water Slide World, som er en del af badelandet Therme Erding uden for München.

Angiveligt skulle de have den længste vandrutsjebane i verden. Magic Eye hedder den og med sine 365 meter bliver det i hvert fald ikke en kort tur. De har også 26 andre rutsjebaner, blandt andet en rutsjebane hvor man skal have VR-briller på samt en anden rutsjebane, hvor man kan nå en topfart på 72 km/t.

Den vilde rutsjebane, som hedder X-Treme Faser, er så ekstrem, at man i 2012 forbød kvinder at bruge den, fordi seks kvinder var kommet alvorligt til skade i deres 'intime dele' efter at have prøvet rutsjebanen. Den skulle dog være åbnet for kvinder igen.

Her kommer verdens vildeste rutsjebane