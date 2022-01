Åbner verdens længste hængebro

Tjekkiet står til at få verdens længste hængebro, der kommer til at måle intet mindre end 730 meter i længde.

Det skriver branchemediet Standby.dk på baggrund af en pressemeddelelse fra turistrådet CzechTourism.

Den nuværende verdensrekord for hængebroer til gående er på 516 meter og er beliggende i Arouca-regionen i Portugal.

Dermed kommer den nye hængebro i Tjekkiet til at slå den hidtidige rekord med 214 meter i længde.

Den tjekkiske hængebro får navnet Sky Bridge 721, og den kommer til at skabe forbindelse mellem to bjergkamme i området ved Dolní Morava, der ligger over 1000 meter over havets overflade.

Således vil besøgende, der krydser broen, starte med at bevæge sig 1125 meter over havets overflade - svarende til 95 meter over jordens overflade - og da broen har en hældning, vil de forlade broen i yderligere 10 meters højde.

Broen kommer samlet til at veje 405 tons, hvoraf den samlede vægt af de torve, som er på hver sin side af broen, udgør 158 tons.

Sky Bridge 721 bliver placeret ved Dolní Morava, som er et velbesøgt turistmål med op mod 800.000 besøgende årligt.

Se andre broer, der er så fantastiske, at de er regulære vidundere her