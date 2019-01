Åh nej! Endnu et ferieparadis vil flå dig for penge

Danske rejsende risikerer nu at skulle betale 66 kroner ekstra pr. person, hvis de vil holde ferie på den eksotiske ferieø Bali

Japan, Venedig, Ibiza, Mallorca, New Zealand, Kroatien ...

Ja, listen over populære feriedestinationer, som i de seneste år er begyndt at kræve ekstra penge fra turister i form af en såkaldt 'turistskat', vil næsten ingen ende tage.

Og nu kan endnu et ferieparadis måske snart melde sig ind i slænget, da den populære turistdestination Bali i Indonesien siden december måned har diskuteret et forslag, der vil betyde, at turister skal punge ud, hvis de vil besøge den eksotiske ferieø.

Det skriver The Straits Times.

Hvis forslaget bliver godkendt, vil det betyde, at turister skal betale en skat på 13,6 singaporeanske dollars, hvilket svarer til lige knap 66 danske kroner, hvis de vil holde ferie i strandparadiset.

- Turisterne vil forstå det

Pengene fra turistskatten skal bruges til at bevare øens kultur og miljø, fortæller Balis guvernør, Wayan Koster, til The Straits Times.

- Det vil give os et større råderum i forsøget på at støtte Balis udvikling, siger han.

- Turisterne vil forstå det. De vil være glade for at betale skatten, da den vil blive brugt til at styrke vores miljø og vores kultur.

Da lovforslaget stadig bliver diskuteret i parlamentet, er det uvist, hvordan og hvornår turistskatten vil blive indført, men Wayan Koster fortæller, at skatten højst sandsynligt vil blive inkluderet i flybilletterne til Bali, eller at rejsende vil blive stoppet i lufthavnen, når de ankommer.

5,7 millioner udenlandske turister besøgte Bali i 2017, mens det anslås, at tallet oversteg 6 millioner i 2018.

Affaldskrise og plastikforbud

Det indonesiske ferieparadis har gennem længere tid kæmpet med en affaldskrise, der har betydet, at øens strande er blevet ødelagt af den enorme mængde skrald, som skyller op i vandkanten.

Ifølge The Straits Times bliver der produceret omkring 3800 tons affald på øen hver eneste dag, mens kun 60 procent af affaldet ryger på lossepladsen.

I forsøget på at beskytte øen indførte myndighederne derfor i slutningen af december en ny lov, der blandt andet forbyder plastikposer, sugerør og flamingokasser.

Myndighederne udtalte i den forbindelse, at de håber på, at forbuddet vil minimere mængden af affald i havet med 70 procent inden for det næste år.

