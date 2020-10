Årets bedste naturfotos: Dansker er blandt vinderne

1 af 8 Hovedprisen som årets 'årets bedste naturfotograf' gik til Sergey Gorshkov, der brugte ti måneder på at få det helt rigtige billede af den yderst sjældne sibiriske tiger. Foto: Sergey Gorshkov/Wildlife Photographer of the Year

2 af 8 En makakabe i lænker vandt i kategorien ’fotojournalist - historie’. Billedet er taget på et marked på Bali. Aben venter på at blive solgt som kæledyr eller til zoologiske haver. Foto: Paul Hilton/Wildlife Photographer of the Year

3 af 8 I kategorien ’stjernefotograf’ vandt italieneren Alberto Fantoni for sit billede af en hanfalk, der afleverer mad til sin mage. Foto: Alberto Fantoni/Wildlife Photographer of the Year

4 af 8 Jaime Culebras fra Spanien rejste til foden af mægtige Andesbjergene for at tage dette billede af en lille glasfrø, der har en edderkop i munden. Billedet vandt i kategorien ’adfærd - padder og krybdyr’. Foto: Jaime Culebras/Wildlife Photographer of the Year

5 af 8 En diamantblæksprutte er på fremfærd i det mørke vand ved Anilao i Filippinerne og sikrede kinesiske Songda Cai sejren i kategorien ’under vand’. Foto: Songda Cai/Wildlife Photographer of the Year

6 af 8 Vinder i kategorien ’fotojournalist - enkeltbillede’ blev Kirsten Luce fra USA. Hun fik maksimalt udbytte af sin entrebillet til et russisk cirkus. Foto: Kirsten Luce/Wildlife Photographer of the Year

7 af 8 Ikke alle billeder forestillede dyr. Her er vinderbilledet i kategorien ’Jordens miljø’, som viser en lavatunnel i den aktive vulkan Etna på Sicilien. Foto: Luciano Gaudenzio/Wildlife Photographer of the Year