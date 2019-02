Årets farligste ferie kan koste dig kassen

Uge 7 er den uge på året, hvor flest rejsende kommer til skade, og det kan hurtigt blive en dyr omgang for de danskere, der bliver behandlet et forkert sted.

Sådan lyder advarslen fra Alm. Brand, der har analyseret skadetallene for de seneste fem år, som blandt andet viser, at der er intet mindre end syv gange flere tilskadekomster i skolernes vinterferie end i uge 45, som er den mest stille uge på året i forbindelse med antallet af rejseskader.

Mange danskere tror, at det er nok at medbringe det blå sygesikringskort, hvis uheldet er ude, men i mange tilfælde ender danskerne med selv at skulle punge ud, fordi de vælger det forkerte behandlingssted, og de derfor ikke kan få godkendt refusion af de danske myndigheder.

Ifølge tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed er den hyppigste årsag til afslag nemlig, at behandlingen i udlandet er sket i det private sundhedsvæsen.

- Det blå sygesikringskort er sjældent nok og dækker ikke behandling på privatklinikker, der ellers ofte er placeret ved skisportsstederne. I nogle lande, blandt andet Frankrig, har det offentlige sundhedsvæsen delvis egenbetaling, og så skal du altså selv have pungen op, selvom du vifter med det blå kort, siger Brian Wahl Olsen, der er skadedirektør i Alm. Brand, i en pressemeddelelse.

For stor tiltro til egne skievner kan koste

Hvis man blot kigger på sidste skisæson (2017-2018) kom hele 680 danske skiturister alvorligt til skade på pisterne og måtte behandles akut. Det viser tal fra assistanceorganisationen SOS International, og derfor opfordrer Alm. Brand til, at man sørger for at sikre sig, at man er ordentligt dækket, inden man suser ned af pisterne.

- For mange er vinterferien lig med ferier udenlands, og derfor ser vi også rekordmange skader i netop den uge. Langt størstedelen skyldes uheld på ski, men alligevel har mange så stor tiltro til egne skievner, at de faktisk ikke tjekker, hvordan de er dækket, hvis de skulle komme til skade, lyder det fra Brian Wahl Olsen.

Ifølge SOS International er det især knæene, det går ud over, når uheldet er ude, eller skievnerne ikke rækker. Således drejede mere end halvdelen af de akutte tilfælde sidste år sig om skiskader fra knæet og ned.

Knæ koster over 70.000 kroner

SOS International har tidligere beregnet, at en skiskade i gennemsnit koster tæt på 18.000 kroner, men en simpel skade såsom et forvredet knæ med efterfølgende kikkertoperation på et privat lokalt hospital kan hurtigt løbe op i hele 71.000 kroner.

- Vi ser desværre, at uheldige danske skiturister, som ikke har vores lægeteam med på råd, kan opleve at blive opereret akut i for eksempel knæ og kraveben, hvor et dansk hospital ville have set tiden an. Sådanne operationer kan være unødvendige og endda udgøre en risiko i sig selv, sagde divisionsleder i SOS International, Karin Tranberg, til Ekstra Bladet sidste år.

Top 5 skadeslande for danskere i uge 7 Østrig Spanien Thailand Italien Frankrig Det er især skiskader, der dominerer i uge 7, efterfulgt af sager om infektioner (fx mave, øre, blære) i Asien. Kilde: SOS International

