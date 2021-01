Årets havfoto: Folk faldt pladask for søde pingviner

En sværm af mobula-rokker vandt hovedkategorien i årets Ocean Photography Awards, men de erobrede ingen hjerter.

Det gjorde derimod et sørgmodigt foto af to enke-pingviner, der holder om hinanden.

Billedet er taget af tyske Tobias Baumgaertner i Melbourne, og det løb med flertallet af stemmerne, da arrangøren Oceanographic Magazine spurgte sine brugere, hvem de mente, der havde taget årets havfoto.

Tobias Baumgaertner fortæller til BBC, at han var blevet tippet om, at de to pingviner for nyligt havde mistet deres respektive partnere og ofte syntes at trøste hinanden.

- En frivillig (fra pingvinkolonien, red.) henvendte sig til mig og fortalte, at den hvide var en ældre frue, der havde mistet sin partner. Og det samme gjaldt tilsyneladende den yngre herre til venstre, skriver Tobias Baumgaertner på Instagram.

- Efterfølgende mødtes de regelmæssigt for at trøste hinanden. De kunne stå sammen i timevis og se på det dansende lys fra den nærliggende by.

Tobias Baumgaertner tilbragte tre nætter med pingvinkolonien for at lande sit vinderskud.

Herunder kan du se de andre vindere i dette års Ocean Photography Awards.