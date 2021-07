Aarhus får ny direkte rute til solrig destination

Østjyderne får snart endnu bedre mulighed for at få afløb for rejselysten

Er man østjyde og fan af sol, storby og spansk mad, er der noget at se frem til i efteråret. Ryanair åbner nemlig en direkte rute til Malaga fra Aarhus fra den 31. oktober. To gange om ugen kan du hoppe på lavprisselskabets fly med kurs mod solrige Malaga.

Det oplyser Aarhus Lufthavn i en pressemeddelelse.

- Vi kan næsten ikke få armene ned i lufthavnen. Malaga er en rigtig interessant destination, som vi glæder os til at få tilbage på rutekortet, siger Nicolai Krøyer, som er administrerende direktør i Aarhus Lufthavn, i pressemeddelelsen.

Han påpeger desuden, at ruten er oplagt for de mange østjyder, som har ferieboliger i det sydspanske.

Det er da heller ikke kun Ryanair, som ser potentiale i den danske storby, da EasyJet sidste år også åbnede en rute til Berlin fra Aarhus Lufthavn.

Ruteboom i Aarhus

Ryanair må siges at have forelsket sig i Aarhus, da det irske selskab for blot to måneder siden også tilføjede den lettiske hovedstad Riga til lufthavnens rutekort.

Kombineret med den nyeste rute til Malaga kan østjyderne derfor se frem til et efterår, hvor de frit kan vælge mellem koldere eller varmere himmelstrøg, når de flyver med Ryanair.

- Ryanair slår, med endnu en ny rute fra Aarhus, fast med syvtommersøm, at selskabet til fulde har fået øjnene op for, at Aarhus sidder på Jyllands største optageområde med kæmpe rejsepotentiale, siger Nicolai Krøyer i pressemeddelelsen.

Til trods for corona sker der altså ting og sager i landets fjerdestørste lufthavn, som i 2019 havde 500.000 passagerer igennem.