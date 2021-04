Aarhus Lufthavn giver debut til egyptiske solskinsperler

Godt nyt til alle jyder, der elsker sol, strand og oldtidsskatte.

Fra efteråret kan du flyve fra Aarhus Lufthavn til de egyptiske solskinsperler Hurghada og Sharm el Sheikh.

Det skriver Aarhus Lufthavn i et opslag på Facebook.

Nyheden kommer, fordi rejsearrangøren Atlantis Rejser rykker alle sine jysk-fynske charteraktiviteter til den østjyske lufthavn, lyder det.

Ifølge Check-in er det Egyptair, der kommer til at stå for flyvningerne. Dermed er der debut til det statsejede flyselskab i Danmarks fjerde største lufthavn.

Arkæologisk guldalder

De første flyvninger til Hurghada og Sharm el Sheikh finder sted i midten af oktober, og herfra er der planlagt ugentlige afgange til de to strandbyer.

Begge byer ligger ud til Det Røde Hav, og der er garanti for solskin og høje temperaturer.

Selv i de kølige vintermåneder plejer besøgende at kunne hoppe i bikini og badebukser, og fra Hurghada er det nemt at stikke til oldtidsbyen Luxor, hvor du blandt andet kan opleve Karnak Templet og Kongernes Dal.

Egyptiske arkæologer har udnyttet pandemien og de manglende turister til at gøre en række bemærkelsesværdige fund over det seneste år. Senest ved at opdage den glemte oldtidsby Aten og i slutningen af 2020 ved at finde skjulte gravkamre og mumier i bunkevis i Saqqara ved hovedstaden Cairo.