Aarhus Lufthavn sender alle medarbejdere hjem

Aarhus Lufthavn har sendt sine medarbejdere hjem og sat alle flyruter på pause.

Det skriver lufthavnen på sin hjemmeside.

Lufthavnen, der er den fjerdestørste i Danmark, lukket ned, fordi der ingen trafik er, forklarer direktør Peer H. Kristensen til TV 2 Østjylland.

- Det kan bedre betale sig for os at sende vores medarbejdere hjem på lønkompensation end at have dem gående i en tom lufthavn og lave ingenting.

Det sidste fly fløj fra lufthavnen i søndags.

Rædselsår

Det er anden gang inden for det sidste år, at tavlerne med afgange og ankomster er tomme i Aarhus Lufthavn. Det samme var tilfældet under første bølge af coronapandemien.

Mod slutningen af foråret blev flyvningerne gradvist genoptaget, men man nåede aldrig højere op i gear, end at man i snit havde under 10.000 passagerer om måneden i 2020, skriver Check-in.

Særlig slem var november og december, hvor Aarhus Lufthavn havde under 85 passagerer om dagen.

For få dage siden blev den eneste tilbageværende rute så nedlagt, da SAS valgte at opgive sin rute mellem København og Aarhus.

Hvornår lufthavnen åbner igen, afhænger ifølge TV 2 Østjylland af, hvornår flyselskaberne genåbner deres ruter. Den foreløbige åbningsdato er 7. februar.

