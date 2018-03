Abe pulser løs: Bliver fodret med cigaretter

Det er ikke hver dag, man ser en abe med en smøg i mundvigen. Men dyr kan åbenbart også have brug for et nikotin-fix.

Det havde den 22-årige orangutang Ozon tilsyneladende. En video fra den zoologiske have i Indonesien, hvor menneskeaben bor, viser en mand, der kaster en halvrøget, tændt cigaret ind til orangutangen.

Ozon løber hen og snupper skoddet fra jorden, sætter det hjemmevant mellem fingrene og pulser så ellers løs til publikums store begejstring.

Fodring og smøger forbudt

Men ligesom man ikke må fodre dyrene i zoologiske haver, må man altså heller ikke kaste cigaretter ind til dem. Uanset hvor vilde de så er med de små røgpinde.

Det er åbenbart et tilbagevendende problem, så der er faktisk et skilt på stedet, hvor der står, at man ikke må kaste mad og cigaretter ind til dyrene. Det fortæller en talsmand fra haven til AP.

Han oplyser også, at de plejer at have ansatte til at stå vagt ved dyrene for at undgå situationer som den på videoen.

Det er da heller ikke første gang, at en indonesisk orangutang har fået smag for smøgerne. I en anden zoologisk have blev den 15-årige orangutang Tori tilbage i 2012 berømt for at ryge cigaretter, som publikum kastede ind til hende.

Hun 'røg' gennem ti år og blev til sidst aggressiv og kastede ting efter folk, når hun var rygetrængende. Det fik zoo'en til at sende hende på afvænning.

Sultende bjørne og forslåede elefanter

Videoen af den rygende Ozon gik hurtigt viralt og har vakt vrede blandt dyreaktivister. Og det er blot én af en række møgsager fra den efterhånden ret berygtede zoologiske have.

Bandung Zoo, som ligger et stykke sydvest for hovedstaden Djakarta, har tidligere trukket overskrifter om sultende og syge dyr. I januar sidste år gik billeder af benede, udsultede bjørne, som tiggede publikum for mad, verden rundt, og haven blev ifølge CBS News midlertidigt lukket i 2016, efter en elefant blev fundet død med blå mærker på kroppen.

Marison Guciano, den indonesiske aktivist, som har optaget videoen, siger til AP, at det blot er et af mange eksempler på, at dyrevelfærden i de indonesiske zoo'er er for yderst kritisabel.

