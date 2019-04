Absurde krav til stewardesser: Gå med høje hæle og makeup

Kvindeligt kabinepersonale hos flyselskabet Norwegian skal gå med hæle på minimum 2 centimeter, ligesom de også skal bruge makeup. Mænd, derimod, må ikke bruge makeup, medmindre det er for at dække bumser eller blå mærker.

Det fremgår af flyselskabets regler for kabinepersonalet, som stammer fra 1. april 2019. Det skriver den norske avis VG.no.

Reglerne dikterer, hvordan kabinepersonalet på selskabets flyvninger skal se ud, og hvordan deres uniform skal være.

Kvinderne skal bruge sko med hæle på minimum to centimeter. Har man som kvinde lyst til at bruge flade sko, kræver det en lægeerklæring, og den skal opdateres hvert halve år. Desuden skal man på alle tidspunkter medbringe en kopi af erklæringen.

Mænd må ikke have langt hår

Foruden krav til fodtøjet hos kvinderne, dikterer regelsættet også, at kvinder skal bruge makeup, i form af enten en foundation, creme med farve eller pudder. Desuden skal kvinder også bruge naturlig øjenmakeup, ligesom de også må bruge falske øjenvipper, hvis det ser naturligt ud.

Kravene til mændene er lidt anderledes. De må som udgangspunkt ikke bruge makeup, kun hvis det er til at dække over bumser eller blå mærker, og mænd må heller ikke have lange negle, bruge neglelak eller gå med øreringe. Mænds hår må maksimalt være til toppen af skjortekraven.

Møder kritik

Som man måske kunne forvente, er det ikke alle, der synes, at Norwegians krav til deres kabinepersonale er nutidige. Blandt kritikerne er Ingrid Hødnebø, som er leder af Sosialistisk Venstrepartis kvindeudvalg.

- Min umiddelbare reaktion er, at det næsten er komisk, at dette er en problemstilling i 2019. Mens resten af samfundet har bevæget sig videre, sidder Norwegian fast i 'Mad Men'-universet fra '50-/'60-erne, siger hun til VG.

Hun mener, at kravene både er diskriminerende og sundhedsskadelige.

- En regel, som påbyder kvinder at gå med høje hæle, er direkte forskelsbehandling. Makeup har samtidig ingenting med de ansattes udførsel og professionalitet at gøre, og forskelsbehandlingen kan ikke begrundes sagligt, siger hun til VG og peger på, at høje hæle kan give sundhedsproblemer.

- Det er helt normalt

Hos Norwegian mener de, at kravene er ganske normale inden for branchen.

- Norwegians flyvende mandskab skal følge uniformsreglementet. Uniformen er neutral og diskret, og ja, det stemmer, at der stilles forskellige krav til mænd og kvinder, når det kommer til makeup, hår, osv. Det er helt normalt hos andre flyselskaber også, skriver Astrid Mannion-Gibson, senior kommunikationsrådgiver hos Norwegian, i et mailsvar til VG.

- Dette var kun en revision af et reglement, vi har haft i lang tid. Baggrunden er, at kabineansatte selv har ønsket tydeligere retningslinjer. Det er ikke noget, som har skabt store reaktioner internt hos os, og retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med vores kabineansatte. Når det er sagt, så gennemgår vi gerne retningslinjerne igen internt og foretager ændringer, hvis det er et ønske blandt vores kabineansatte globalt. Vi ønsker selvfølgelig ikke at støde eller fornærme nogen med vores uniformsreglement, skriver hun.