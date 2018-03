Adam mistede to fingre på ferien: 'En modbydelig smerte'

En britisk far mistede to fingre under en ulykke på familieferien. Nu nægter hans forsikring at dække omkostningerne for operationen

- Min lillefinger hang løs, men alt, jeg kunne tænke på, var mine børn. De så skræmte ud, så det eneste, jeg kunne tænke, var: 'Godt, det er mig og ikke dem'.

Sådan lyder det fra 40-årige Adam Szubanski fra Essex i England, når han fortæller om den ulykke, som gjorde, at han nu har to fingre mindre på sin ene hånd.

Det skriver Daily Star.

Tabet af fingre skete, da Adam Szubanski var på ferie i Riviera Maya i Mexico med sin kone, Michelle, og parrets fire sønner - Tyler på 15, Mason på 14, Colby på 12 og Jonny på ti måneder.

Her havde familiefaren taget sine tre ældste drenge med ud i junglen for at køre UTV, som er en slags åben jeep, der kan køre gennem ujævnt terræn, men UTV'en kørte galt, og Adam blev kastet ud af førersødet, hvilket rev hans ringefinger helt af og efterlod hans lillefinger hængende løst.

- Jeg tog i junglen med 10 fingre, men kom ud med otte. Jeg troede, jeg skulle på familieudflugt, men den endte dødeligt, siger Adam til det britiske medie og fortsætter:

- Vejene var våde, og der var sten overalt, så da vi kørte over en bakke, ramte jeg noget, og pludselig lå jeg med armen ude af bilen og med min lillefinger hængende løst.

Se også: To turister trampet ihjel af elefant: Ville tage billeder

Fik skåret lillefingeren af - uden bedøvelse

Efterfølgende blev Adam hastet på hospitalet, hvor han måtte vente i seks timer, før han blev behandlet - angiveligt uden bedøvelse.

- Der var ingen bedøvelse, fordi det ville tage op til 2-3 dage, før det kunne komme frem til hospitalet, så jeg var vågen, da de skar min lillefinger af. Det var en modbydelig smerte. Jeg tog fingeren med hjem, og jeg har den stadig i fryseren, fortæller den nu 8-fingrede familiefar.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Foto: Ritzau Scanpix

Rejseforsikringen: Vi dækker ikke risikable aktiviteter

Men hvis Adam troede, at hans uheld var overstået, kan han godt tro om igen, for efterfølgende har hans rejseforsikring nægtet at betale for den 8000 pund dyre operation - hvad der svarer til omkring 67.000 danske kroner.

Årsagen til dette er, at de mener, at dét at køre UTV er en 'risikabel og farlig aktivitet', som derfor ikke er dækket af rejseforsikringen. Til gengæld har de tilbudt ham 200 pund (knap 1700 kroner) i kompensation, fordi behandlingstiden på erstatningskravet har været for lang:

- Kørsel i en Polaris Racer (UTV'en, red.) bliver i forsikringspolicen anset som en farlig aktivitet, og bliver derfor ikke dækket af forsikringen. Vi burde dog have meddelt Hr Szubanski tidligere, at hans krav ville blive afslået. Vi har derfor tilbudt ham 200 pund i kompensation for denne forsinkelse, lyder det fra rejseforsikringen, AXA.

Se også: Mareridts-bryllupsrejse: Victoria nær død af edderkoppe-bid