Advarer danskere: Rejsekaos og voldelige sammenstød i Frankrig

Torsdag starter en generalstrejke i Frankrig, hvor de fleste offentligt ansatte landet over vil strejke på grund af en planlagt pensionsreform, som de er utilfredse med.

Allerede klokken 22 onsdag vil ansatte ved jernbanerne og i den offentlige transportsektor nedlægge arbejdet. Effekterne af arbejdsnedlæggelsen vil være spredt ud i hele landet, men vil især ramme Paris.

Franske lastbilchauffører har også annonceret, at de vil blokere de franske veje fra 7. december.

Demonstrationer kan udvikle sig voldeligt

Torsdag 5. december er der planlagt store demonstrationer i hele landet.

Udenrigsministeriets Borgerservice advarer imod at opholde sig i nærheden af demonstrationerne, hvis man er i Frankrig.

- Hold dig fra demonstrationer, da de kan udvikle sig voldeligt. Følg altid lokale myndigheders anvisninger. Hold dig opdateret via nyhedsmedierne, skriver Udenrigsministeriets Borgerservice på deres hjemmeside.

Flyselskaber forventer også at blive ramt, da flyvelederne, som guider flyene sikkert ned fra luften, forventes at strejke fra onsdag aften til søndag morgen. Det vil både påvirke mellemlandinger og rejser til og fra Frankrig. Hvis man rejser til Frankrig med fly, skal man holde sig opdateret ved det pågældende flyselskab.

Fingrene væk fra pensionen

Ansatte inden for blandt andet skolevæsnet, politi og hospitaler vil også deltage i strejken. De protesterer imod en ny pensionsreform, som vil forenkle pensionssystemet for offentligt ansatte. Det nye system påvirker for eksempel mange offentligt ansattes pensionsalder. Typisk kan man gå på pension, når man er 62 år. Det kan man stadigvæk, men til en nedsat udbetaling. Først når man er 64, vil man kunne gå på fuld pension.

Samtidig vil reformen påvirke, hvor mange penge man som pensionist modtager. Med det nuværende system er offentligt ansattes pension udregnet fra den løn, som de modtager de sidste seks måneder af deres arbejdsliv - som typisk er det højeste for de flere mennesker - og de er også vurderet på de 25 bedste år af deres arbejdsliv. Det nye system vil regne hvert år med, hvilket betyder, at ansatte med en tidligere lav løn eller perioder med arbejdsløshed vil få en lavere pension. Det skriver Forbes.

