Advarer: Forventer flere indbrud i påskeferien

Forsikringsselskabet Codan forventer, at der kommer flere indbrud i de danske hjem i løbet af påskeferien

Efter to år hvor danskerne i høj grad har tilbragt tid i hjemmet som følge af coronapandemien, har flere valgt at rejse ud i påsken.

Det betyder, at mange hjem står tomme henover påsken.

Derfor forventer skadesdirektør i forsikringsselskabet Codan Danmark, Henrik Bundgaard, at mange vil opleve at vende retur til et hjem, der har haft ubudne gæster, efter påskeferien.

- Man skal tænke på, at tyvene har haft svære betingelser i de seneste par år, da mange har været hjemme i feriedagene, siger han i en pressemeddelelse.

- Hvis nogle enkelte på villavejen er taget nogle dage i sommerhus eksempelvis, så har der alligevel været masser af liv på vejen generelt. Det kan også afskrække tyve for at bryde ind i området.

Under pandemien har Codan oplevet et fald i antallet af anmeldte indbrudsskader. Således har der været på 65 procent færre anmeldelser i 2020 til 2021 sammenlignet med før pandemien i perioden 2018 til 2019. Forventningen er dog, at statistikken vil vende.

- Vi forventer desværre at se tal igen, som vi så før corona. Så det gælder altså om at sikre sig, så godt man kan, siger Henrik Bundgaard.

Vil ikke miste dette

Forsikringsselskabet har for nyligt foretaget en undersøgelse blandt 3000 af sine kunder for at undersøge, hvad de absolut ikke vil miste i tilfælde af indbrud.

Her var det især ting som betalings- og ID-kort, arvestykker, fotoalbums, computere, tablets og øvrigt elektronik samt smykker og ure, de adspurgte kunder bekymrede sig mest om at miste.

En opgørelse fra brancheforeningen Forsikring & Pension viser, at de ting, tyvene oftest går efter, er genstande, som er hurtige at tage med, og som er lette at sælge videre.

Det kunne blandt andet være elektronik samt smykker, ure og arvestykker, som også topper over listen af stjålne ejendele, der skal erstattes.

- Derfor er jeg heller ikke i tvivl om, at vi i endnu større omfang vil have skadesager, hvor kunder har mistet genstande, der er svære at erstatte, siger Henrik Bundgaard og fortsætter:

- Vi dækker naturligvis det økonomiske tab, men arvesmykker og værdifulde filer med fotos eller studieopgaver på computeren er desværre vanskelige at genanskaffe. Vi anbefaler derfor altid at lave en backup, gerne via cloudløsninger eller en godt gemt server, lyder det.