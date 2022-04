Advarer: Kan blive dyrt, hvis du misser dit fly

Lange ventetider til sikkerhedskontrol og check-in i lufthavnen gør, at du risikerer ikke at nå dit fly. Forsikringsselskab advarer om, at du selv hænger på regningen, hvis du ikke kommer afsted til tiden

Rejselysten er for alvor tilbage blandt danskerne, hvor mange igen har fået mod på og lyst til at tage på ferie til udlandet oven på coronapandemien.

Men er du en af dem, som har booket en flyrejse inden for den nærmeste fremtid, så bør du huske at komme afsted til lufthavnen i god tid.

Flere lufthavne er nemlig ramt af stor travlhed, fordi de blandt andet er underbemandet efter store fyringsrunder under pandemien. Dertil er der stadig forskellige kontroller i forbindelse med covid-19-dokumentation, som skaber endnu mere travlhed.

Det gør, at du nemt kan stå over for lange køer og ventetider, som i sidste ende kan resultere i, at du ikke når at komme ombord på dit fly i tide.

Skulle du være så uheldig, så risikerer du at stå med regningen selv, hvor du betaler for en ferie, du ikke kom afsted på.

Sådan lyder advarslen fra forsikringsselskabet If, som oplever, at mange af deres kunder for nyligt har været i ovenstående situation.

- Vi modtager stadig mange opkald fra kunder, som må aflyse på grund af corona. Samtidig oplever vi, at flere og flere kontakter os, fordi de blev forsinket til deres flyafgang og slet ikke kom afsted på deres rejse. I mange tilfælde af den enkle årsag, at de havde sat for lidt tid af til at nå gennem lufthavnskontrollerne, siger produktchef for rejseforsikring hos If, Eva Lindberg Vibe, i en pressemeddelelse.

'Urealistisk' tidsplan

Eva Lindberg Vibe understreger, at man ikke kan forvente, at lufthavnene fungerer i samme tempo, som de gjorde før pandemien, hvorfor hun opfordrer til, at man sætter ekstra tid af.

- At møde frem i lufthavnen efter samme tidsplan som før pandemien er både risikobetonet og urealistisk. Dels er mange lidt ude af træning i forhold til procedurerne før afrejse, dels er der markant mangel på personale i sikkerhedskontrollen, hvilket skaber meget lange køer. Oven i det hele er der så rigtig mange, der skal ud at rejse lige nu, siger hun.

Ifølge Eva Lindberg Vibe kan forsikringsselskaber i nogle tilfælde hjælpe, hvis du misser dit fly, men der er ingen garanti.

- Hvis kunden har afsat rigeligt tid i forhold til hvad fly- eller rejseselskab anbefaler, og i forhold til hvad man skal kunne forvente i den aktuelle pandemi-situation, så hjælper vi, hvis der alligevel går noget galt, siger hun.

- Er der tale om uforudsete hændelser, som kunden ikke kunne vide noget om, får man dækket rejsens pris. Men ofte må man jo tage hjem igen – og gå glip af den planlagte rejse eller ferie.

Det anbefales, at du som minimum ankommer to timer før afgang, hvis du flyver inden for EU. Flyver du uden for et EU-land, så lyder anbefalingen på tre timer.