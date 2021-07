Advarer kano- og kajakroere om dødelig fiskevirus

Den er ikke farlig for mennesker, men for fisk kan den være dødelig.

Den alvorlige fiskesygdom IHN er for første gang konstateret i Danmark, og det får nu Fødevarestyrelsen og flere kommuner til at komme med en opfordring:

Hjælp med at bekæmpe sygdommen ved at rengøre det alt det udstyr, du bruger i vandet, for eksempel din pagaj, fiskestang og gummistøvler.

I et opslag på Facebook opfordrer Silkeborg Kommune, der er kendt for sit frilufts- og outdoorliv, men ikke er ramt af IHN, indbyggere og besøgende til at desinficere alt udstyr, der er i kontakt med vandet.

- Gudenåen, Silkeborgsøerne og andre vandløb i Silkeborg Kommune er ikke ramt af fiskesygdommen IHN, og sådan skal det gerne blive ved med at være.

Syv steder er ramt

IHN smitter via kontakt mellem fisk eller gennem vand og udstyr. Sygdommen er som sagt ikke farlig for mennesker - og heller ikke for hunde og andre dyr. Til gengæld kan den være dødelig for laks og ørreder, hvorfor det er vigtigt at holde smitten nede.

IHN er konstateret i seks dambrug og en put and take-sø i Jylland. Fødevarestyrelsen har derfor indført restriktionszoner i flere åer ved de berørte områder. Du kan læse hvor her.

Fisker du i en restriktionszone, så er det et krav, at du rengør og desinficerer dit udstyr såsom waders, blink og fiskestænger.