Advarer mod at bestille udlandsrejser

Den norske del af forsikringsselskabet Tryg anbefaler, at man bør vente med at bestille udenlandsrejser som følge af de høje smittetal rundt om i verden. Tryg Danmark ser også med stor alvor på udviklingen

Nok som flere lande er begyndt at åbne mere for indrejse af udenlandske turister, så går coronasmitten den forkerte vej flere steder i verden.

Flere lande, herunder også Danmark, melder om stigende smittetal, og det er derfor ikke usandsynligt, at en række restriktioner kan komme på tapetet igen i forsøget på at holde smitten under kontrol.

Derfor advarer den norske del af et af Nordens største forsikringsselskaber Tryg nu mod, at nordmændene bestiller udenlandsrejser på nuværende tidspunkt.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

- Coronapandemien i Europa bliver værre dag for dag. Bliv hjemme indtil smittetallene går ned, siger Ole Irgens, som er kommunikationschef i Tryg Norge.

- De, som tager chancen og rejser ud af Norge nu, kan risikere, at rejsen bliver aflyst eller stærkt begrænset på grund af coronaforanstaltninger på destinationen. Vi anbefaler, at man ikke planlægger udlandsrejser nu, men venter til pandemien er på retur, fortsætter han.

Forsikringen dækker ikke

Ole Irgens understreger desuden, at rejseforsikringen ikke nødvendigvis dækker potentielle omkostninger i forbindelse med de nationale tiltag, der kan blive indført på ens rejsedestination.

Det betyder blandt andet, at forsikringen ikke dækker for de personer, der har måttet lave om i rejseplanerne i forbindelse med en rejse til eksempelvis Østrig, som indførte en nedlukning for alle i landet mandag i denne uge, der i første omgang vil gælde frem mod 1. december.

Også den danske del af forsikringsselskabet Tryg fremhæver Østrig som eksempel på, hvor hurtigt det kan gå med nye restriktioner, der kan påvirke ens ferie.

- Andre kan følge Østrigs eksempel. Mange lande både i og udenfor Europa, oplever lige nu stigende smittetal, og nye restriktioner kommer til i takt med, at situationen udvikler sig, siger Susanne Lindhage, der er pressechef hos Tryg Danmark, til Ekstra Bladet.

- Derfor gør man klogt i at holde sig løbende opdateret om den aktuelle situation på rejsemålet. Det gælder også i forhold til landets eller områdets smittetryk, der kan påvirke hospitalsvæsenets kapacitet af sengepladser, udstyr og personale m.m.

Udfordringer med Udenrigsministeriet

Tryg Danmark følger som udgangspunkt Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som på nuværende tidspunkt ikke fraråder rejser i forbindelse med coronapandemien.

Dog opfordrer forsikringsselskabet til, at man sætter sig godt ind i det lokale restriktioner, der er i det land og det område, man rejser til, så man er bedst muligt forberedt.

Her skal man som ikke-vaccineret være ekstra opmærksom, da man kan møde flere restriktioner, end hvis man er færdigvaccineret.

Susanne Lindhage påpeger, at der er visse udfordringer forbundet med, at Udenrigsministeriet ikke længere farvelægger ministeriets rejsevejledninger på baggrund af, hvordan smitten udvikler sig og i forbindelse med eventuelle indrejserestriktioner.

Det har ellers været en fast procedure under store dele af pandemiens forløb, men fra 15. oktober fjernede Udenrigsministeriet den funktion i rejsevejledningerne, så de ikke længere farves efter coronasmitten i et givent land.

- Det betyder, at man selv skal bedømme, hvorvidt det er trygt og meningsfuldt at rejse til et givent område eller land. Vi opfordrer naturligvis altid vores kunder til at ringe til os, hvis de er i tvivl om, hvordan de er dækket på rejsen eller ved bestilling af en kommende rejse, slutter Susanne Lindhage.