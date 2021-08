Advarer mod falske Ryanair-boardingkort

Hvis du går med tanker om en tur til udlandet i nærmeste fremtid, så bør du være opmærksom på, hvor du bestiller dine flybilletter.

Ryanair advarer nemlig i øjeblikket mod den tjekkiske søgemaskine Kiwi.com, der har udstedt ugyldige boardingkort til flyvninger med selskabet. Det skriver Standby.

Kiwi.com har omgået et EU-regulativ, der ifølge flyselskabet betyder, at check-in skal ske gennem flyselskabets egen hjemmeside eller app. Selvom rejsen kan bookes gennem en tredjepart, så kan check-in altså kun foretages gennem Ryanairs egne kanaler.

Det betyder, at de udstedte Kiwi-boardingkort ikke er gyldige, og passagerer med sådan et vil blive afvist.

- Ryanair blev bekendt med de falske boardingkort, da et mindre antal passagerer ankom til en lufthavn med boardingkort udstedt af Kiwi.com. Passagerer med boardingkort udstedt af Kiwi.com kommer ikke med noget Ryanair-fly, siger marketingdirektør for Ryanair, Dara Brady.

Hver femte billet til Ryanair-afgange bookes gennem de såkaldte Online Travel Agents (OTA), som er eksterne, online rejsebureauer.

Ryanair opfordrer dog kraftigt til, at man bestiller rejser med dem via deres egen hjemmeside frem for gennem en OTA.

Det skyldes blandt andet, at man ønsker at undgå episoder som i tilfældet med Kiwi.com, hvor der ikke foreligger en salgsaftale mellem de to selskaber.

Flyselskabet vil nu forhindre Kiwi.com at udstede de ugyldige boardingkort ved hjælp af en retskendelse.