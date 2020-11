Advarer mod skiferie: - Kom ikke her!

Anden bølge af coronaepidemien har ramt Sverige, og nu opfordrer læger i flere regioner svenskerne til at aflyse den planlagte skiferie

Mens smittetallene er stabile i Danmark og Norge, er de på himmelflugt i Sverige.

Det viser tal fra Our World in Data, hvor man let kan sammenligne lande.

Udviklingen får nu læger i flere svenske regioner til at opfordre den svenske befolkning til at aflyse deres planlagte skiferie og blive hjemme.

Det skriver Expressen.

Tusindvis af Ischgl-turister sagsøger Østrigs regering

Nødt til at tage stilling

I Västerbotten, hvor man finder skisportsstederne Kittelfjäll, Tärnaby og Hemavan, er der i perioden 11.-13. november registreret 451 tilfælde af coronavirus.

Derfor advarer Gunilla Persson, der er assisterende infektionslæge i Västerbotten, om at tage på skiferie i regionen.

- Du er nødt til at tage stilling til, om det er absolut nødvendigt, eller om du kan springe skirejsen over i år, siger hun til Expressen.

- Vi har mange smittede, men endnu ikke så mange, at sundhedsvæsenet er overbelastet. Men vi er selvfølgelig bange for, at det bliver som i andre regioner, hvor man har set, at smittetallene er steget eksplosivt.

Schweiz blæser på smitteboom og åbner skiløjper

- Fat det nu

Også i det nordligste Sverige, hvor regionen Norrbotten ligger, er man bekymret. Her har der været 295 tilfælde af coronavirus i dagene 11.-13. november.

Anders Nystedt, infektionslæge i Norrbotten, fortæller til Expressen, at de lokale sygehuse har øget deres beredskab. Også han håber på, at svenskerne vil aflyse deres planlagte skiferie.

- Der er grund til at sige: Kom ikke her!

Norrbotten-regionen er kendt for skisportssteder som Riksgränsen og Gällivare.

- Svenskerne er nødt til at fatte, at 2020 er et lorteår, siger Anders Nystedt.

Samler 210 kilometer pister med ny lift

Foråret om igen

Fredag slog Sverige sin egen rekord for coronavirus, da den svenske sundhedsstyrelse ifølge Ritzau registrerede 5990 smittede på et døgn.

Her skal det siges, at Sverige har skruet op for antallet af tests sammenlignet med i foråret.

Samtidig havde man 42 nye dødsfald med coronavirus, hvilket er det største siden 4. juni.

Ifølge professor i klinisk mikrobiologi Fredrik Elgh er Sverige på vej mod samme antal hospitalsindlæggelser, som da det stod værst til i landet.

- Inde for to uger er Sverige i samme situation som i foråret, siger han til SVT.

Hotel chikanerede skiturister: - Dumme danskere med små hjerner