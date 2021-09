Advarer mod vulkanudbrud på Hawaii

En af verdens mest aktive vulkaner risikerer at komme i udbrud

Et nyt vulkanudbrud kan være under opsejling ved en af verdens mest aktive vulkaner.

Der er tale om skjoldvulkanen Kilauea, som er beliggende på 'The Big Island' på Hawaii.

Det skriver The Guardian, efter det videnskabelige agentur US Geological Survey er kommet med en officiel varsel om et potentielt vulkanudbrud.

Meldingen kommer, efter man på videooptagelser har spottet sprudlende lava ved krateret på vulkanens top og store tåger af vulkanske gasarter i den omkringliggende luft.

Onsdag varslede de lokale myndigheder på Hawaii, at der var en stigende jordskælvsaktivitet nær vulkanen, hvor man registrerede minimale rystelser i undergrunden, som sidenhen er intensiveret.

Typisk kan jordskælv aktivere en ellers stille vulkan, så den går i udbrud, ligesom jordskælv kan forstærke et vulkanudbrud.

Stadig åben for besøgende

Tilbage i 2018 var Kilauea i et stort udbrud. Her blev mere end 700 hjem ødelagt, og tusinder af beboere blev evakueret.

Siden 1983 har vulkanen været i udbrud op til flere gange. Her har der løbende været tilfælde, hvor lavaen har ødelagt landbrugsarealer og hjem, ligesom lavaen lejlighedsvis har nået havvandet.

Vulkanen ligger i et område, der er registeret som en nationalpark for vulkaner, kaldet 'Hawaii Volcanoes national park'.

Nationalparken er under normale omstændigheder åben for besøgende og turister, og det er den fortsat, selv om der kan være et vulkanudbrud på vej, idet Kilauea ikke ligger tæt på hverken veje eller vandreruter.

Det oplyser Jessica Ferracane, som er talskvinde for nationalparken.

- Parken er åben, og der er ingen veje, der lukker, på nuværende tidspunkt, siger hun til nyhedsbureauet AP ifølge The Guardian.

