Advarer om stigende priser og 'hævnforbrug'

De seneste uger har rejsesøgemaskiner som Momondo og Expedia flydt over med gode tilbud på flyrejser. Det kan snart være slut.

Sådan lyder advarslen fra Glenn Fogel, der ikke er nogen hr. hvem som helst.

Han er øverste chef i Booking.com og ved om nogen, hvad der får priserne til at gå og ned i den internationale rejsebranche.

I et interview med BBC advarer han mod, hvad der kan blive en dyr sommer for solhungrende europæere.

- Priserne er allerede stigende, siger Glenn Fogel.

Se de seneste lempelser af rejserestriktionerne i Danmark her.

Ikke nok flysæder

Rejsebossen forklarer, at det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel.

Mange flyselskaber har reduceret antallet af afgange på grund af de fortsatte rejserestriktioner. Omvendt har forbrugeren et stort ønske om at komme sydpå til sommer.

Problemet er bare, at der er stor usikkerhed om vacciner, coronapas og smitteudbrud. Derfor er flyselskaberne nervøse for at sætte for mange flysæder til salg.

- Der er så meget opsparet efterspørgsel, siger Glenn Fogel.

- Alle vil ud og rejse, men alle vil også gøre det på en sikker måde.

Sult efter hævnrejser

John Grant, der er rejseanalytiker ved OAG, fortæller i samme artikel, at efterspørgslen vil skyde i vejret, så snart der bliver åbnet for udenlandsrejser.

- Det vil skabe et efterspørgselsrush og føre til 'hævnforbrug', siger han til BBC.

John Grant henviser her til udtrykket 'revenge travel' (hævnrejser, red.), der har vundet indpas i rejsekredse og blandt andet er omtalt i HuffPost. Det går ud på, at folk er desperate efter ferieoplevelser og vil have hævn efter et år uden rejser.

Også Independent melder om stigende priser. En talsperson fra British Airways fortæller, at de seneste ugers billige flybilletter nu stort set er udsolgt.