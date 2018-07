Advarer turister i Amsterdam: Gå ikke ud efter mørkets frembrud

Har du planlagt et smut til Amsterdam for at feste om aftenen, så er der god grund til at genoverveje, om lige den by skal være omdrejningspunkt for dine udskejelser.

Byen bliver om natten omdannet til en ’lovløs jungle’, hvor det er farligt at opholde sig på grund af ustyrlige unge mænd, der blandt andet stjæler, slås og kører om kap i byens gader efter mørkets frembrud.

Det fortæller Amsterdams ombudsmand, Arre Zuurmond, i et interview med det hollandske dagblad Trouw. Her fortæller han, at ordensmagten ikke længere har kontrol over situationen.

900 overtrædelser på to timer

Ifølge ham er det britiske unge mænd og hollandske mænd bosiddende andre steder i landet end i Amsterdam, der skaber de voldsomme natlige uroligheder under pub crawls – særligt i området omkring det berømte red light district.

- Kriminelle penge blomstrer, der er ingen autoriteter, og politiet kan ikke længere håndtere situationen, siger Arre Zuurmond til dagbladet.

I forbindelse med urolighederne, som den seneste tid er taget til med ulovlig gaderæs og åbenlys narkohandel i gaderne, har myndighederne forsøgt sig med at sætte kameraer op på det travle, centrale Leidseplein torv. En nat var resultatet på optagelserne svimlende 900 lovovertrædelser mellem klokken 2 og klokken 4 om natten. Blandt andet med narkohandel, gaderæs, larm og endda folk, som urinerer og efterlader afføring midt på gaden.

- Atmosfæren er barsk. Der er en følelse af lovløshed, siger Arre Zuurmond.

- Der er vold, men ingen handling. Man kan endda tisse på en politibil, og så vil chaufføren ikke sige noget til det, fortsætter han.

Arre Zuurmond er nu flyttet ind i byens centrum for med egne øjne at observere de natlige problemer, så han kan bidrage med løsningsforslag.

