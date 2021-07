Advarsel: Pas på snydeudlejere i sommerhusområder

Det gælder om at se sig godt for, når man planlægger at tage i sommerhus.

Særligt i disse uger, hvor det er højsæson for den populære ferieform.

Sådan lyder meldingen i en pressemeddelelse fra en række aktører fra feriehusbranchen, heriblandt Kim Holmsted, der er adm. direktør i DanCenter

- Vi oplevede sidste år et stort antal henvendelser fra frustrerede sommerhusejere og potentielle lejere, der havde været i kontakt med falske udlejere, som forsøgte at snyde sig til en lejeindtægt ved at lade som om, at de ønskede at udleje deres sommerhus.

- Der er desværre risiko for, at tendensen vil vise sig igen i år. Derfor bør man være ekstra påpasselig, hvis man overvejer at booke et feriehus gennem private udlejere til sommer.

Nu slår de til

Også Feriehusudlejernes Brancheforening er bekendt med den ærgerlige tendens, fortæller vicedirektør Poul Fejer Christiansen.

- Der findes svindlere mange steder, og det gør sig naturligvis også gældende i feriehusbranchen, selv om vi helst ville være dem foruden.

- Det er i perioder som nu, hvor efterspørgslen er højere end normalt, at mange af dem kommer frem fra deres skjul og udnytter potentielle lejeres gode hensigter om at booke ferieovernatninger.

Snyd snydepelsene

Fidusen til at undgå at blive snydt er ifølge de to ferieaktører er at være ekstra årvågen, når det kommer til betaling og videregivelse af personfølsomme oplysninger.

- Advarselslamperne bør begynde at lyse, hvis vedkommende forsøger at undgå direkte kontakt mellem lejeren og udlejningsbureauet, eller hvis betalingsformen virker mistænkelig, og bekræftelsen udebliver, siger Kim Holmsted.

Feriehusudlejernes Brancheforening anbefaler, at man altid stiller krav om lejekontrakt og bookingbekræftelse.