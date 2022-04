Ældgamle lig skal genbegraves i Australien

De jordiske rester af 108 aboriginere skal nu genbegraves i Australien mange år efter, de blev gravet op uden tilladelse.

Det er netop blevet beslutttet af landets miljøminister, Sussan Ley, skriver The Guardian.

Ligene skal genbegraves i Willandra Lakes-regionen i New South Wales, hvor de oprindeligt blev begravet.

Blandt ligene er de såkaldte Mungo Man og Mungo Lady, som er kaldenavnene for en mand og en kvinde, som blev begravet for over 42.000 år siden. De to er de ældste menneskelige rester, man nogensinde har fundet i Australien.

De blev fundet tilbage i 1974 og har haft stor betydning for den viden, man i dag har, om datidens oprindelige folk i Australien. Blandt andet fandt man, at Mungo Ladys lig var blevet afbrændt, hvilket er det ældste eksempel på kremering i hele verden.

Skuffende forløb

Beslutningen om at genbegrave de mange lig har været under en lang, juridisk proces på fire år.

Ønsket om at lade dem genbegrave kommer blandt andet fra en gruppe af nulevende aboriginere.

De mener, at resterne af de 108 lig blev fjernet uden tilladelse, hvorefter ligene blandt andet er blevet brugt til forskning, ligesom de er blevet udstillet på forskellige museer verden over.

Det har forårsaget aboriginerne stor smerte at se deres forfædre blive behandlet sådan, lyder det.

Forslaget om at genbegrave ligene er blevet anset for at være kontroversielt, da det ikke er alle, der mener, der bør foretages en genbegravelse. Samtidig er flere aboriginere utilfredse med, hvordan den australske regering har håndteret sagens forløb.

Regeringen hævder, at de har lyttet til det lokale aboriginske samfund, men flere repræsentanter af samfundet udtaler, at de har følt sig svigtet, skuffet og forbigået i processen, da de ikke føler, at regeringen har rådført sig med dem om deres ønsker.