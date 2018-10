Ældre ægtepar sure på Ryanair: Flysæder var fyldt med indtørret bræk

- Personalet reagerede uforstående over for, at de ikke ville sidde på det, lyder det fra ægteparrets søn

Et ældre ægtepar fra Bristol i Storbritannien er aldeles forarget over Ryanair.

Da parret ved navn Fred og Sheila McInerney på henholdsvis 65 og 62 år den 28. september skulle flyve med lavprisflyselskabet fra deres hjem i Alicante i Spanien for at besøge deres søn hjemme i Bristol, fik de nemlig tildelt nogle ekstremt klamme flysæder.

Det skriver Bristol Live.

Ifølge det lokale medie var ægteparrets sæder fyldt med indtørret bræk, og da de gjorde kabinepersonalet opmærksomme på de uhumske siddepladser, nægtede personalet at tilkalde rengøringspersonalet tilbage, da flyet i så fald ville blive forsinket.

- Personalet reagerede uforstående over for, at de ikke ville sidde på det (brækket, red.), siger ægteparrets søn, der ikke vil have sit navn nævnt i medierne, og som kalder Ryanair-personalet for 'ekstremt utilfredse' med forældrenes reaktion på de brækfyldte sæder.

Ifølge sønnen måtte hans forældre stå forvirrede i midtergangen, mens personalet diskuterede situationen.

Da parret efterfølgende spurgte, om de kunne få lov til at sætte sig i to sæder ved nødudgangen, som var tomme, valgte personalet angiveligt at rykke to andre passagerer hen i sæderne ved nødudgangen med ekstra benplads, så ægteparret kunne få deres to efterladte sæder.

- Den generelle mangel på ansvar og ejerskab over fejlen er komplet rystende, siger sønnen til Bristol Live og fortsætter:

- Jeg vil have, at Ryanair bliver bevidste om, hvordan deres personale behandler deres kunder. Hvorfor var sæderne ikke blevet rengjort, inden folk gik om bord?

Se også: To danske familier i sommerhusmareridt: 6-årig hostede sig til opkastets rand

Det siger Ryanair

Lavprisflyselskabet bekræfter hændelsen over for det lokale medie, men afviser at Ryanair-personalet håndterede situationen forkert.

- Alle Ryanair-fly bliver hver dag rengjort af professionelle rengøringsfolk i slutningen af dagen - præcis som reglerne i flyindustrien foreskriver, siger en talsperson fra lavprisflyselskabet og fortsætter:

- Kabinepersonalet udfører derudover et hurtigt tjek af kabinen samt af toiletterne efter hver flyvning, og i dette tilfælde blev de pågældende rejsende flyttet til nogle andre sæder, mens kabinepersonalet rengjorde det pågældende område.

Du kan se billeder af de brækfyldte sæder ved at klikke på linket herunder:

Se også: Så mange har fundet sæd og afføring i hotelsengen