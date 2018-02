Ældre mand tæsket: Satte sig i det forkerte flysæde

En 71-årig mand fra Nigeria påstår, at han blev fastholdt, fik lukket munden med tape samt blev tæsket af personalet på et Emirates-fly, fordi han satte sig i det forkerte flysæde

I otte timer blev en 71-årig nigeriansk mand ved navn David Ukesone angiveligt fastholdt og tæsket om bord et Emirates-fly fra Dubai til Chicago, fordi han efter et toiletbesøg kom til at sætte sig tilbage i det forkerte sæde.

Det skriver ABC News.

Hændelsen skete den 23. januar, hvor den pensionerede politimand for første gang i 35 år satte sig om bord på et fly, da han skulle besøge sin kone, der var emigreret til USA fire måneder tidligere.

Turen gik fra Nigeria til Chicago med en mellemlanding i Dubai, men selvom flyvningen fra Nigeria til Dubai forløb uden problemer for den ældre mand, så brød helvede løs på flyvningen fra Dubai til Chicago, fordi han altså kom til at sætte sig i et forkert sæde, fortæller David Ukesones advokat, Howard Schaffner, til det amerikanske medie:

- Han havde åbenbart sat sig i det forkerte sæde og fik besked fra en stewardesse om at flytte sig. Han (David Ukesone, red.) mente dog ikke, at det var det forkerte sæde, og der opstod en diskussion, hvor den 71-årige på et tidspunkt blev slået, siger advokaten, som fortæller, at David Ukesone derefter blev bundet fast med reb og fik munden lukket med tape.

Kørt på hospitalet med sår og skrammer

Ifølge Howard Schaffner blev David Ukesone forvirret, da han mente, at han sad i sig eget sæde, og fordi han har svært ved at forstå engelsk, hvis det ikke bliver talt med en nigeriansk accent, var han uforstående over for, hvorfor han skulle flytte sig.

- De fortalte ham, at han sad i det forkerte sæde og lagde hånd på ham for at flytte ham, og det var herfra, det hele eskalerede. I dag har han tydelige ar på både ankler og håndled, siger advokaten, der påstår, at skrammerne stammer fra rebet, som David Ukesone blev bundet fast med på flyet.

Da flyet landede i Chicagos O'Hare lufthavn blev den 71-årige angiveligt bragt til University of Chicago Medical Center, hvor han blev indlagt og fik behandlet sine skader.

- Det eneste, han gjorde forkert, var at sætte sig i det forkerte sæde. Selvom han satte sig i det forkerte sæde, skal han ikke mishandles, lyder det fra Howard Schaffner, der påpeger, at han nu vil gå rettens vej for David Ukesone i håbet om at få flyselskabet straffet for hændelsen.

Emirates fastholdelse

Chicago Police Department bekræfter over for ABC News, at U.S. Customs and Border Patrol hentede en passager på det pågældende fly, men at personen ikke er blevet politianmeldt.

Derudover har flyselskabet bekræftet, at der har været en såkaldt ’begivenhed’ om bord det omtalte fly:

- Emirates kan bekræfte, at en passager på flight EK235 fra Dubai til Chicago den 23. januar måtte fastholdes af kabinepersonalet på grund af hans urolige optræden under flyvningen. Passageren blev overdraget til myndighederne ved ankomsten til Chicago. Vi vil gerne takke de øvrige passagerer om bord for deres forståelse og især dem, der hjalp vores besætning i løbet af flyvningen.

