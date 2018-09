Afbestilte rejse syv minutter efter bestilling: Rejseselskab nægter tilbagebetaling

Det gælder om at have styr på tingene, når man bestiller en rejse. Det må en dansk rejsende i den grad sande, da personen den 3. januar i år bestilte en ugelang rejse for tre personer til Sharm el Sheikh i Egypten gennem rejseselskabet Detur.

I sin glædesrus og spænding glemte den rejsende nemlig alt om, at de tre rejsende ikke havde den nødvendige vaccine til at rejse til Egypten, og da afrejse var allerede dagen efter, måtte de derfor straks ringe til Detur og afbestille den 8238 kroner dyre nyindkøbte rejse.

Men selvom afbestillingen ifølge klager skete blot syv minutter efter købet, og at pengene ikke var blevet trukket på kreditkortet, nægtede rejseselskabet at annullere købet.

Det viser en af de udvalgte sager, som Pakkerejse-ankenævnet netop har offentliggjort, hvor kendelsen er afsagt den 21. marts.

I kendelsen fremgår det, at klager udover at bede om pengene tilbage, spurgte rejseselskabet, om det i stedet kunne lade sig gøre at få en anden rejse til en anden destination, hvor vaccinen ikke er nødvendig, men det afviste Detur.

- Jeg fortæller, at jeg ikke ønsker pengene retur, men bare en anden rejse, og at tidspunktet for rejsen er ligegyldig, men hun (Detur-medarbejder, red.) nægter at hjælpe, lyder det fra klager, som fortsætter:

- Jeg spørger, hvorfor hun ikke vil hjælpe, og hun siger, at hun holder på sin ret til at hæve pengene, da jeg har købt en tjeneste. Men jeg siger, at hun gerne må hæve pengene, og at vi bare gerne vil et andet sted hen. Jeg er så rystet over oplevelsen, lyder det endvidere.

Se også: Dansk fodboldhold fik pengene retur: Banen var fyldt med muldvarpeskud

Det siger rejseselskabet

Rejseselskabet gjorde dog i en efterfølgende mailkorrespondance klager opmærksom på, at der ikke er fortrydelsesret på serviceydelser, og at de ved afbestilling på en rejse med syv dage eller færre til aftalt rejsedag trækker et gebyr på 100 procent af rejsens pris - også selvom, man har fortrudt blot syv minutter efter købet.

Det har de ret til, fordi det er svært at sælge rejsen til andre, når der er så kort tid til afrejse.

- I oplyser, at I gerne vil rejse, og at I blot ønsker at rejse til en anden destination. Her beder vi jer forstå, at der er tale om en ydelse, som er købt og betalt - altså en bindende aftale. Vi tilbyder ikke ændringsret, da dette ville være i strid med vores regler for Indtegning, Ændring & Afbestilling, anført i vores Rejsebetingelser, skriver Detur i mailen og fortsætter:

- I bestiller jeres rejse om morgenen onsdag den 3. januar, og planlagt afrejse er klokken 18:00 torsdag den 4. januar. Dermed er der hele onsdagen, hvor vaccinationen kunne være blevet givet. Hvorvidt I ønskede at rejse uden den omtalte vaccine, var naturligvis jeres egen beslutning.

Se også: Helt forkert ferie-kurs: Cykelguide sendte rejsende på 20 km lang omvej

Ankenævnets kendelse

Selvom de tre rejsende afbestilte rejsen straks efter købet, så var der på grund af den korte tid til afrejse (32 timer) ikke meget hjælp at hente hos Pakkerejse- Ankenævnet.

- Af pakkerejselovens § 9, stk. 1, fremgår, at kunden kan afbestille en pakkerejse, og at arrangøren i så fald alene kan kræve et passende vederlag, der er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter, skriver Ankenævnet i sin afgørelse og fortsætter:

- På denne baggrund, hvor klageren afbestilte rejsen cirka 32 timer før afrejse, finder Ankenævnet, uanset at rejsen blev afbestilt cirka 1 time efter købet, at vederlaget, bureauet kan opkræve i det konkrete tilfælde, efter en samlet vurdering, passende kan fastsættes til det af bureauet opkrævede vederlag på i alt 8.238 kr., svarende til 100 % af rejsens pris, fratrukket skatter og afgifter i det omfang, bureauet hos flyselskabet kan opnå refusion heraf.

- Den omstændighed, at bureauet ikke havde nået at indrette sig på købet af rejsen på afbestillingstidspunktet kan ikke føre til et andet resultat, da bureauet ikke kunne nå at sælge rejsen til anden side før afrejsen.

Hvad synes du? Burde rejseselskabet have givet klager pengene tilbage? Ja, det ville have været god stil, når klager fortrød så hurtigt Nej, de har ret til at beholde pengene, så hvorfor skulle de betale dem tilbage Ved ikke Hvad synes du? Burde rejseselskabet have givet klager pengene tilbage? 55 % Ja, det ville have været god stil, når klager fortrød så hurtigt 39 % Nej, de har ret til at beholde pengene, så hvorfor skulle de betale dem tilbage 6 % Ved ikke Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Se også: Rasende rejsende forlangte erstatning: Unfair, at de andre fangede flere fisk!