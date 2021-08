Afbrød ferien efter få timer: Klamt sommerhus

Mange anmeldelser på Trustpilot viser, at rengøringen halter i danske sommerhuse, som lejes ud via forskellige bureauer. Det skrev Ekstra Bladet om i forrige uge.

Feriehusudlejernes Brancheforening mener, at de har håndteret udfordringerne med 'bravour'. Anmeldelserne tyder dog på, at danskerne ankommer til lejede feriehuse, der langt fra lever op til en acceptabel rengøringsstandard.

En af disse danskere er Kristine Eriksen.

Hun og hendes familie hentede lørdag i uge 31 nøglerne til det hus, hun havde lejet gennem Novasol. Det blev dog et kort ophold, da familien valgte at afbryde deres ferie samme aften.

Ifølge en mail til Novasol tog det kun en enkelt gennemgang af huset at konstatere, at de ikke kunne holde ferie der.

Hår, snavs og madrester

Kristine Eriksen beretter, at hår, støv og madrester var et gennemgående problem.

Køkkenet havde både fedtede overflader og var rodet og snavset. Der var madrester i mikrobølgeovnen, køleskabet og fryseren. Under vasken lå der brugte og ulækre klude.

Gammel mad var at finde i både køleskab og fryser. Foto: Privat

Under vasken lå der beskidte, ulækre klude. Foto: Privat

Husets badeværelse lugtede af urin, og gulvet var ulækkert og snavset.

Afbrød ferien inden den var begyndt

Den klamme velkomst fik Kristine Eriksen til at ringe til Novasol. De gav familien et valg: Enten at tage imod et andet feriehus på Bornholm eller i Nordjylland, eller at lade rengøringspersonale komme senere på aftenen for at give huset en kærlig hånd.

Eftersom familiens ferie skulle foregå i Stubbekøbing på Falster, så var de andre destinationer ikke en mulighed, og med et træt barn på armen så de ikke andre udveje end at aflevere nøglerne og tage hjem.

Vask, armatur og spejl bar præg af både gamle og nye kalkaflejringer. Foto: Privat Gulvet på badeværelset var snavset og behåret. Foto: Privat

Novasol beklager oplevelsen

I en mail til Ekstra Bladet beklager Novasol den dårlige oplevelse, men understreger også, at det ikke er muligt for dem at kommentere enkeltsager i medierne.

De henviser til deres procedure, hvor gæster ved fejl og mangler bedes kontakte dem via kundeservice eller hotline.

Novasol forklarer desuden deres lange svartid med ekstraordinær travlhed grundet corona.

'Hos NOVASOL har vi haft en helt ekstraordinær travl sommer på baggrund af Covid-19, hvor vi har haft en rigtig stor efterspørgsel på feriehuse i Danmark. Det har givet stor travlhed i vores kundeservice i løbet af højsæsonen', lyder det i mailsvaret.

Kristine Eriksen har efterfølgende oplyst til Ekstra Bladet, at hun har modtaget fuld kompensation for det afbrudte ophold fra Novasol.