Afghanere i dyre Legoland: Sådan sparer vi 3000 kr.

’Pengemaskine. Uforskammet dyr. Grådig.’

Ekstra Bladet kunne i går beskrive, hvordan mange kunder synes, at det prismæssigt er kammet over i Legoland Billund, hvor en almindelig familie med tre børn skal betale cirka 2000 kroner alene for at få adgang.

Men ikke alle forlystelser er inkluderet i den pris - og Legolands personale forsøger ustandseligt at få kunderne til at købe mere, end de beder om.

Artiklerne, som også beskrev, hvordan disse tre danske familier skovler penge ind på Legoland, Djurs Sommerland og Fårup Sommerland, affødte hundredvis af kommentarer fra læsere.

Mange giver udtryk for, at også madpriserne er for høje – og at kvaliteten ikke følger med.

- Det findes der en god løsning på, beroliger Naser Jamal, fra den afghanske forening i Fredericia, hvorfra der var 42 børn og voksne på tur

- Det er alt for dyrt at spise her – det har vi slet ikke råd til - så vi har hentet ti meget store og meget lækre familiepizzaer fra Mamas Pizzeria lige uden for Legoland. Vi har kørt dem herind på en lille vogn. Det er smart, siger Naser Jamal, som selv har tre sultne børn med.

De 10 pizzaer kostede hver 150 kr. altså 1500 kr., og der var mere end rigeligt til at mætte 42 munde. Det blev en kuvertpris á 36 kroner.

Artiklen fortsætter under billedet...

.

Naser Jamal (t.h.) fra den afghanske forening i Fredericia, forklarer, hvordan de sparede en god sjat penge på at hente pizza og sodavand ude. Foto: Anita Graversen

De købte også halvanden liters Coca-Colaer og Fantaer ude. De kostede 15 kroner flasken, svarende til fem kroner pr. person som drak en halv liter.

I Legoland koster en halv liter Coca Cola 34 kroner. Nogle steder 'kun' 28 kroner.

Samlet set kostede importeret pizza og sodavand medlemmerne af den afghanske forening 41 kr. pr. næse.

Naser Jamal vurderer, at foreningen har sparet i omegnen af 3000 kroner ved selv at importere mad og drikke. En besparelse på 72 kroner pr. person.

Det er nok ikke helt tosset. Har han ret, ville foreningens medlemmer hver i Legoland have købt og drukket for 113 kroner.

Det koster for voksne i omegnen af 200 kroner af spise i Legolands buffeter og halv pris for børn.

Artiklen fortsætter under billedet...



Fra Legolands pizza-buffet. Foto: Anita Graversen

En børnesoftice koster 35 kroner, imens en stor fransk hotdog koster en halvtredser.

Pressechef i Legoland Kasper Tangsig bekræfter, at det er tilladt selv at ’medbringe mad og drikke i parken, hvis man ikke ønsker at spise på vores restauranter. Det er der rigtig mange, der benytter sig af,' skriver han.

'Psyko dyrt'

'Vi har lige betalt 633 kr for to pulled pork burgere, én gang børnedunser og fem sodavand,' skriver bloggeren Ditte Okman, som kalder Legoland 'psyko dyrt'.