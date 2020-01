Aflyser alle rejser til Iran

Udenrigsministeriet har siden lørdag frarådet alle rejser til Iran, og det får nu flere danske rejsebureauer til at aflyse kommende ture til landet.

Både rejsebureauerne Risskov Rejser og Viktors Farmor, som begge har tilbudt rejser til Iran, har valgt at aflyse.

- Vi har gæster, som skulle have været af sted til Iran i marts, men der aflyser vi rejsen. Der er mange, som ringer ind i dag (mandag, red.), for det her skete i fredags, siger Esben Gynther, administrerende direktør hos Viktors Farmor.

Esben Gynther fortæller, at folk bestilte rejser til Iran så sent som fredag aften, hvor nyheden om drabet på den iranske general Qasem Soleimani var kommet ud. Omkring 200 gæster havde nået at booke billet til rejserne, der nu er aflyst.

Viktors Farmor har valgt at aflyse alle rejser til Iran frem til 1. april.

- Vi bliver nødt til at afvente. Vi har rejst i Iran siden 1996 og har aldrig haft problemer. Der var nogle demonstrationer på grund af tegningekrisen i 2006 ved den danske ambassade i Iran, men jeg husker, at det hurtigt gik over. Men vi er i tæt dialog med Udenrigsministeriet og afventer situationen, siger Esben Gynther.

Direktør hos Risskov Rejser Annelise D. Larsen fortæller til Ekstra Bladet, at rejsebureauet har meddelt deres gæster, at deres rejser til Iran er aflyst indtil april.

- Vi har taget vores rejser af. Vi havde en afgang i april, men den har vi taget af. Vi tror ikke, at situationen ændrer sig med det første, men vi følger Udenrigsministeriet. Eskalerer det, så må vi forholde os til det, siger Annelise D. Larsen.

Også rejsebureauet Stjernegaard Rejser har valgt at aflyse en planlagt afgang i april.

Lige i øjeblikket er rejsebureauet heller ikke villige til at planlægge nye rejser til landet, fortæller produktionsdirektør Peter Nielsen til Ritzau.

Smitter ikke af på andre rejser i regionen

De to rejsebureauer mærker indtil videre ikke, at konflikten smitter af på andre rejsemål i regionen.

- Vi mærker det ikke. Regionen har hele tiden været eksplosiv, så folk ved godt, at der kan ske noget. Vores gæster er nok også pragmatiske og tager det, som det kommer, siger Esben Gynther.

Steen Albrechtsen, pressechef hos Albatros, som også arrangerer rejser til Mellemøsten, istemmer. På nuværende tidspunkt har Albatros ingen rejser udbudt til Iran, men de har ikke oplevet bekymring fra deres kunder i forhold til deres andre rejsemål i regionen.

- Vi har ikke oplevet, at vores kunder er bekymrede. Det er også et meget selvregulerende marked, for hvis ingen booker det, fordi det er utrygt, så stopper vi med at udbyde de rejser, siger Steen Albrechtsen.

