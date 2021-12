Aflyser fly på stribe

Julen er for mange en tid, hvor man skal rejse fra a til b for at fejre højtiden sammen med, tæt på eller fjernt fra familiens skød.

Desværre har dette års jul budt på en del begrænsninger i forbindelse med de ellers planlagte julerejser som følge af et stigende antal af smittede med coronavirus.

Det er blandt andet kommet til udtryk denne juleweekend, hvor op mod 8000 fly er blevet aflyst siden fredag, skriver BBC.



Særlig hårdt ramt

Ifølge mediet er masseaflysningerne steget med mere end 1400 mandag, hvor det særligt er afgange fra og til Kina og USA, der er ramt, viser tal fra flydatabasen FlightAwares.

Ifølge amerikanske flyselskaber skyldes de mange aflysninger især, at dele af flybesætningen er testet positiv med covid-19 og derfor har måttet lade sig sygemelde i isolation.

Dertil har Hongkong nedlagt forbud mod alle fly fra det sydkoreanske flyselskab Korean Air i to uger, efter man har registreret enkelte smittetilfælde ombord på disse fly.



Problemer med krydstogt

Tilsvarende holder de amerikanske myndigheder et vågent øje mod krydstogtskibe, som lige nu også oplever store problemer i forbindelse med coronapandemien.

Flere af skibene har nemlig smittede personer ombord, hvilket gør, at de ikke kan lægge til i de havne, som ellers var på den planlagte rute.

Her er flere krydstogtskibe blandt andet blevet nægtet adgang i flere havne i Caribien, skriver nyhedsbureauet AFP.