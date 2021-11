Aflyser over 500 flyvninger efter tre smittetilfælde

Over 500 flyvninger fra to af Shanghais største lufthavne er nu blevet aflyst, efter man har registreret tre smittetilfælde med coronavirus

Hundredvis af planlagte flyvninger er nu blevet aflyst i to af Shanghais største lufthavne, mens flere af byens skoler også er lukket, ligesom flere tourgrupper er blevet suspenderet.

Alt sammen sker, fordi man har registreret tre tilfælde af coronavirus i Shanghai, Kina.

Og da Kina fortsat fører en streng politik om 'nul covid-19', bliver der sat hårdt ind med restriktioner, når blot enkelte smittetilfælde registreres.

Det skriver The Guardian.

I landets hovedstad Beijing er man stort set lykkedes med at holde smittespredningen i ave inden for de seneste måneder - blandt andet ved at indføre omfattende og øjeblikkelige restriktioner, hver gang smitten er sluppet ind i byen.

De tre personer, som er blevet smittet med coronavirus i Shanghai, er venner, som sammen rejste til den nærliggende by Suzshou i løbet af sidste uge.

Det oplyste de lokale sundhedsmyndigheder i Shanghai under et pressemøde torsdag aften, hvoraf det også fremgik, at de tre venner er fuldt vaccineret.

Myndighederne i Shanghai har tilsvarende dikteret, at alle pakkerejser, der er planlagt inden for den nærmeste tid, skal aflyses på tværs af diverse provinser i Kina, hvis de har forbindelse til Shanghai.

Desuden har myndighederne beordret, at seks hospitaler i Shanghai skal suspendere ambulante tjenester.