Aflyser rejsemesse: Vil ikke tage nogen risiko

En af verdens førende rejsemesser, ITB Berlin, er blevet aflyst på grund af spredningen af coronavirus.

- Sundhedsministeriet og Finansministeriet har udtalt, at de mener, at ITB Berlin skal aflyses, skriver ITB Berlin i en pressemeddelelse.

Messen skulle have fundet sted fra 4. marts til 8. marts i Messe Berlin.

Alle skulle tjekkes

Det var sundhedsmyndighederne i distriktet Charlottenburg-Wilmersdorf i Berlin, der pålagde arrangørerne strengere restriktioner for at afholde messen.

Ifølge ITB Berlin pålagde myndighederne, at alle deltagere skulle kunne bevise overfor Messe Berlin, at de ikke kom fra et udpeget risikoområde eller havde været i kontakt med personer fra risikoområder - altså regioner hvor der er bekræftet mange tilfælde af smittede med coronavirus.

Disse krav kunne Messe Berlin ikke imødekomme, og derfor har de valgt af aflyse messen.

Direktøren for Messe Berlin, dr. Christian Göke, udtaler, at han er ked af beslutningen, men at messehallen gør det for sikkerhedens skyld.

- Med mere end 10.000 udstillere fra over 180 lande er ITB Berlin ekstremt vigtig for verdens turismeindustri. Vi tager vores ansvar for helbredet og sikkerheden for vores gæster, udstillere og medarbejdere meget alvorligt. Det er med et tungt hjerte, at vi nu må aflyse ITB Berlin 2020, siger dr. Christian Göke

I 2019 kom der over 160.000 gæster til messen.

Første gang

I pressemeddelelsen skriver formanden for bestyrelsen i Messe Berlin, at de aldrig har oplevet noget lignende.

- Ikke én gang i messens 54-årige historie har ITB Berlin og Messe Berlin oplevet en lignende situation. Vi vil gerne takke vores udstillere og partnere fra hele verden, som over de sidste dage og uger har støttet ITB Berlin, siger Wolf-Dieter Wolf, formand for Messe Berlins bestyrelse.

Den kinesiske version af messen, ITB China, skulle være afholdt i Shanghai i maj måned, men den er udskudt på ubestemt tid.