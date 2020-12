Aflyste ferie uden kompensation: - En meget god service fra vores side

Dansk rejsebureau kalder det for 'superfair', at de nægtede kunde penge retur for aflyst skirejse

Der skal sneklædte bjerge til for at stå på ski, men nu og da svigter vejrguderne.

Netop det var situationen i ukrainske Dragobrat i januar, da coronaepidemien endnu ikke var nået til Europa.

To danskere skulle have været på skiferie, men seks dage før afrejse blev de ringet op af deres rejsearrangør, Eastern Snow.

Hvad der her blev sagt, er der flere opfattelser af.

Ifølge kunden sagde Eastern Snow, at rejsen var aflyst på grund af manglende sne.

Rejseselskabet siger, at det gav kunden et tilbud - at tage afsted under dårlige vejrforhold eller at udskyde til en anden uge. Under alle omstændigheder var det udelukket at tilbagebetale rejsens pris på 22.350 kroner.

'En meget god service fra vores side', skriver Eastern Snow i en mail, som man kan læse i sagsfremstillingen fra Pakkerejse-Ankenævnet.

Ikke en billig omgang

Her kan man også læse de mails, der gik frem og tilbage mellem kunde og rejsearrangør.

'Ingen af os har mulighed for at rejse i år på de angivne tidspunkter, og vi havde faktisk andre planer til næste år. Vi vil derfor stadigvæk meget gerne have vores penge tilbage', skriver kunden.

Eastern Snow skriver blandt andet således:

'Vi har aldrig lovet snegaranti, og det er der ingen i branchen, der gør'.

'Vi kunne som andre i branchen bare have gennemført rejsen og sendt jer på ski i de lifter, som kører i området. Og sende jer på ski i offpiste, som sikkert ikke ville indfri jeres forventninger. Vi valgte at advare jer og alle de andre gæster, og alle valgte, at I hellere ville blive hjemme og rejse en anden gang'.

'Dette er ikke en billig omgang for Eastern Snow. Vi har store udgifter på hotel, vores guider står klar, catski-maskinen er booket. Oveni det tilbyder vi også at betale en ny flybillet til jer. Ifølge branchen kunne vi bare have gennemført, og vores budget ville være hjemme'.

Skal returnere det fulde beløb

I en senere mail til Pakkerejse-Ankenævnet giver de to skirejsemakkere udtryk for, at de føler sig ført bag lyset.

'Hvis vi havde vidst, at det ikke var muligt med refusion, havde vi ønsket at komme afsted på rejsen alligevel'.

'Men denne mulighed fik vi ikke. Vi fik blot at vide, at de havde valgt at aflyse på baggrund af manglende sne'.

Eastern Snow kalder løsningen 'superfair'.

'Vi har foreslået, at I kunne få en erstatningsrejse i stedet for at sende jer ned til noget, som I ikke ville syntes, var fedt'.

Pakkerejse-Ankenævnet afsagde kendelse i sagen 30. oktober.

Kunden vandt, og Eastern Snow skal derfor returnere rejsens pris på 22.350 kroner.

