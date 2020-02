Aflyste rundrejsen: Ville ikke besøge salgsboder

En kvinde opdagede, at hendes pakkerejse indebar en shoppetur, og det ville hun under ingen omstændigheder være med til

- DET VIL JEG IKKE.

Så tydeligt formulerede en dansk kvinde sig til rejsebureauet TSS Danmark, hvor hun havde bestilt en studietur til Sydafrika. Hun havde nemlig fundet ud af, at rejsen indebar en to timers tur i butikker og muligvis også et fabriksbesøg, og det ville hun altså ikke være med til. Derfor afbestilte hun rejsen omkring fire måneder inden, den skulle finde sted.

Hun havde allerede betalt et depositum til bureauet på 2974 kroner.

- Tak fordi I bekræftede, at der til den bestilte rejse hører en del (mere end to timer) spildtid i form af salgsboder med for mig uvedkommende varer. Jeg er ked af, at jeg ikke på forhånd kiggede på nettet, så havde jeg aldrig bestilt den rejse. I henhold til aftalelovens paragraf 36 ønsker jeg mit depositum tilbage, idet det er indbetalt på falske forudsætninger, skrev kvinden til TSS Danmark.

Klagede til Pakkerejse-Ankenævnet

TSS Travel var dog af en anden opfattelse og mente ikke, at de havde pligt til at betale kvinden depositummet tilbage. Desuden krævede de, at hun betalte halvdelen af rejsens pris. Altså et beløb på i alt 7435 kroner, hvoraf hun allerede havde betalt 2974 kroner i depositum.

- Jeg anmelder jer for det, hvis I ikke betaler mig mine penge tilbage. En studietur er IKKE et besøg på en fabrik. Det er et besøg på en seværdighed. En fabrik er ikke en seværdighed, skrev kvinden tilbage til TSS Danmark.

Som sagt, så gjort. Kvinden klagede til Pakkerejse-Ankenævnet.

Her mente TSS Danmark, at de havde gjort kvinden opmærksom på, hvad studieturen indebar.

- I december 2018 sendte Klageren pr e-mail en klage til TSS, hvori klageren anførte, at hun ikke var blevet informeret om 'salgsbesøg', herunder fabriksbesøg på rejsen. Klageren ville derfor gerne have sit depositum tilbagebetalt. TSS informerede klageren om, at udflugterne på rejsen udtrykkeligt var beskrevet i både salgsmaterialet samt ordrebekræftelsen og fakturaen. Af denne grund imødekom TSS ikke klagerens anmodning om tilbagebetaling af depositummet, skriver TSS Danmark til Pakkerejse-Ankenævnet.

Skal have tydelige afbestillingsvilkår

Kvinden endte med at få noget af sit depositum tilbagebetalt, efter at sagen havde været forbi Pakkerejse-Ankenævnet.

Men det var ikke på grund af vildledende markedsføring. Ankenævnet fandt, at kvinden var berettiget til delvis tilbagebetaling, fordi TSS Danmark ikke havde gjort hende tydeligt opmærksom på afbestillingsreglerne.

- Da det ikke findes godtgjort, at bureauet ved aftalens indgåelse har gjort klageren bekendt med bureauets vilkår for afbestilling af rejsen, jævnfør den dagældende lov om pakkerejser § 10, stk. 1, finder Ankenævnet at måtte tilsidesætte bureauets almindelige afbestillingsvilkår i det konkrete tilfælde, skriver Pakkerejse-Ankenævnet.

Derfor mente Pakkerejse-Ankenævnet, at TSS Danmark kun var berettiget til at tage 1000 kroner i afbestillingsgebyr. De afgjorde derfor 9. december 2019, at kvinden fik medhold og dermed skulle have 1974 kroner tilbage af sit depositum og ikke betale TSS Danmark yderligere.