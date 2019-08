Afsløret i at video-overvåge flytoilet

En mand er anholdt for at installere et videokamera på et flytoilet

Hvis man ser noget på et toilet, som normalt ikke plejer at være der, så er det en god ide at slå alarm. Det kan nemlig være et kamera sat op af en lurer, der gerne vil se dig besørge.

Det skete for en flypassager i USA og nu er gerningsmanden anholdt.

En United-Airlines passager, som fløj fra San Diego i Californien til Houston, Texas i maj måned, blev anholdt sidste torsdag og anklaget for at sætte et hemmeligt videokamera op på flyets toilet. Det skriver San Diego Union-Tribune.

Ifølge sigtelsen, opdagede en passager, som brugte toilettet, et underligt apparat med en blinkende, blå lampe, der hang tæt på et af dørhængslerne. Hun fjernede apparatet med noget toiletpapir og gav det til flypersonalet.

Filmede sig selv

Sikkerhedspersonalet identificerede senere apparat som et videokamera. De kiggede videooptagelserne igennem, som blandt andet viste en mand, der installerede kameraet. Manden havde filmet sin egen forbrydelse.

FBI kunne ud fra optagelserne identificere en mand fra Malaysia, som arbejder i USA.

Det var ikke første gang, at manden havde sat sit hemmelige videokamera op på et flytoilet.

FBI's agenter var i stand til at gendanne slettede filer på kameraet. Filerne viste billeder af to kvinder, som brugte toilettet på et af flyselskabets Emirates fly. En af kvinderne var en stewardesse.

Den malaysiske mand er nu i politiets varetægt. Han er sigtet for video-voyeurisme ombord på et fly, men nægter sig skyldig.

