Aftale kan redde jobbet for knap 1000 piloter

Siden flyselskabet British Airways præsenterede en omfattende spareplan tilbage i april, har op mod 12.000 ansatte været i fare for at miste deres job.

1255 af dem er piloter, men noget tyder nu på, at hovedparten af disse kan slippe med skrækken. British Airways er nemlig gået med til at reducere antallet af fyringer som led i en aftale mellem flyselskabet og den britiske pilotforening Balpa.

Den indebærer, at British Airways 'nøjes' med at afskedige 270 piloter i stedet de oprindelige 1255.

Det skriver Check-in.dk.

Ifølge mediet har det taget tre måneder for de to parter at nå til enighed, men det er ikke ensbetydende med, at aftalen er køreklar. Det kræver, at de i alt 4300 piloter i British Airways, der er medlemmer af Balpa, stemmer ja til vilkårene i aftalen.

Fagforeningen anbefaler piloterne at stemme for, selv om det ikke har været gratis at få flyselskabet til at reducere antallet af fyringer.

Check-in.dk skriver, at aftalen blandt andet indebærer en lønnedgang på 20 procent, ligesom nogle piloter skal tage en frivillig fratrædelse, gå ned i tid eller lade sig udstationere uden for selskabet.

Mens afskedigelser og frivillige fratrædelser er permanente, er der lagt op til, at lønnedgangen bliver midlertidig. På sigt skal piloterne igen have løn som i dag, men det har lange udsigter – om to år vil de stadig få otte procent mindre end nu, hvis de stemmer ja.

Balpa skriver i en pressemeddelelse, at muligheden for frivillige fratrædelser kan få det endelige antal afskedigelser under 270.

Fagforeningen havde håbet, afskedigelserne helt kunne have været undgået, men kalder aftalens vilkår ‘de bedste, der kan opnås under disse utrolig svære omstændigheder’.

