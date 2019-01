Airbnb-lejlighed brugt som hashbule: Søgte erstatning men blev truet

Det endte i trusler fra lejeren og hård kamp med Airbnb, da en udlejer forsøgte at få erstatning for, at hans bolig blev brugt som hashbule

'Jeg skriver til jer, fordi jeg lejede min lejlighed ud gennem Airbnb, men den blev brugt som hashbule.'

Sådan starter en ung dansk læge sin mail til Ekstra Bladet.

Lægen, hvis identitet er Ekstra Bladet bekendt, var bortrejst i julen og lejede for første gang sin københavnerlejlighed ud gennem Airbnb.

Anna og kæresten smadrede lejligheden

Igennem udlejningstjenesten kom han i kontakt med danske Anna, som sammen med sin kæreste manglede et sted at bo kortvarigt, mens parret ventede på, at deres egen lejlighed blev klar til indflytning. Udlejningen gav lægen en ekstra indtjening på cirka 3500 kroner, men de penge er siden blevet brugt på at dække bare et lille hul af de udgifter, han efterfølgende har haft på lejligheden.

- Da jeg kommer hjem, ser jeg, at min lejlighed er smadret, der er brændemærker i min sofa, hvor der desuden flyder med hashrester, jord, grus, jointpapir og cigaretter, fortæller lægen til Ekstra Bladet.

Og han opdager også, at Anna og hendes kæreste har stjålet fra ham.

- Noget af min sprut er blevet stjålet, inklusive en årgangschampagne, jeg modtog, da jeg blev færdig som kandidat.

Kan ikke sove for hashlugt

Men det værste er den hashlugt, som bliver hængende i lejligheden.

- Jeg har læst flere videnskabelige artikler om den sundhedsskadelige effekt af tredjehåndsrygning, som siger, det kan være en reel skade på en lejlighed. Der er røget så tung hash, at jeg ikke har kunnet sove der og har måttet få alting renset.

En maler har anslået, at det koster 18.375 kroner at male vægge og lofter, som er nødvendig for at få de skadelige stoffer for hashrygningen helt væk.

- Jeg har siddet inde i 11 år

Ifølge Airbnb's retningslinjer skal en udlejer forsøge at få sit tab dækket af lejeren, og derfor retter lægen henvendelse til Anna, som undskylder og siger, at det er hendes kæreste, som har efterladt lejligheden i miserabel stand.

Annas kæreste har dog ikke til hensigt at undskylde eller betale nogen erstatning. I stedet ringer han lægen op og truer ham med, at han vil komme og hente de penge, som Anna gennem Airbnb har betalt for at leje lejligheden. Ekstra Bladet har hørt en optagelse af samtalen, hvor kæresten blandt andet fortæller, han har siddet inde i 11 år.

- Jeg er ikke ængstelig anlagt, men det har ramt mig. Jeg har ligget søvnløs og har barrikaderet mig. Jeg aner ikke, hvem han er, eller hvordan han ser ud, siger lægen, som har politianmeldt kæresten for trusler og Anna, som er den officielle lejer, for hærværk samt tyveri af champagne og sprut.

Airbnb vil ikke dække

Airbnb har en såkaldt 'Host Guarantee', som er udlejers mulighed for at få dækket skader på ens bolig. Men selvom lægen kan dokumentere alle ødelæggelser, tyveri og de skadelige eftervirkninger af hashrygningen, så er det amerikanske selskab stort set umuligt at få fat på.

- Jeg har ikke haft andet end hovedpine med Airbnb. Jeg kan ikke komme i kontakt med dem, de vender ikke tilbage på henvendelser eller overskrider deadlines for at vende tilbage, lægger på når jeg insisterer på at tale med den person, der håndterer min case og så videre, fortæller lægen.

Sagsforløbet:



29. december starter den første korrespondance med Airbnb's rengøringsservice. Allerede her oplever lægen, at ingen af de aftalte deadlines overholdes. Airbnb tilbyder et gavekort på 500 kroner til en reservation hos dem i fremtiden. Det stiller lægen sig ikke tilfreds med, så han sender et krav til Airbnb på 3200 kroner for rengøring og 7284 kroner for rens af alt sit tøj og linned, som lugter af hash.

11. januar skriver Airbnb til lægen, han får hele beløbet på de 3200 kroner til rengøring og 3245 kroner for rensningen. Det gør lægen dog indsigelser imod, da han vil have hele beløbet til rens dækket. Foruden beløbene til rengøring og rens, har lægen sendt et erstatningskrav til Airbnbs 'Host Guarantee' på den ødelagte sofa, de stjålne flasker samt det største krav på knap 19.000 kroner, som skal dække malingen af lejligheden. Det samlede krav er på 36.675 kroner.

15. januar skriver Airbnb til lægen, at firmaets udlejer-garanti yder erstatning for fysisk tab eller skade på lejligheden, men at spørgsmålet om rengøring eller tobakslugten ikke hører under udlejer-garantien. Sidstnævnte kan man slet ikke søge erstatning for, da der ifølge Airbnb ikke er beviser for den langvarige skade af tobaksrygningen.

Aribnb nægter også at erstatte champagnen og sprutflasken og henviser til Airbnb's regler, der siger:

'Mystisk forsvinden, tab eller mangel på opgørelse af lagerbeholdninger eller et uforklarligt tab af lagerbeholdninger, er ikke erstatningsberettigede.'

- De lever ikke op til de garantier, de gør opmærksom på, at man har som udlejer, på trods af at jeg har billeder, der dokumenterer det hele. Det er Davids kamp mod Goliat, og jeg har ikke en chance for at komme igennem med noget, skriver lægen til Ekstra Bladet 15. januar.

18. januar retter Ekstra Bladet henvendelse til Airbnb. Udlejningstjenesten har et dansk telefonnummer, men man bliver med det samme ledt over til deres serviceafdeling i Irland. Imidlertid bliver Airbnb repræsenteret af kommunikationsbureauet Morsing i Danmark, som lover at vende tilbage.

21. januar skriver Airbnb til lægen, at de som det eneste vil refundere et beløb på 4948 kroner for sofaen. Sofaen, som er fem måneder gammel, har en nypris på 6398 kroner. Airbnb henviser til deres 'Host Guarantee', hvor der står, at ting kan blive nedskrevet i værdi som følge af forældelse.

Lægen nægter at acceptere aftalen, fastholder det oprindelige krav og skriver tilbage til Airbnb:

'Jeg har modtaget trusler fra Annas kæreste. Det er I ikke ikke ansvarlig for, men jeg finder det problematisk, at jeres politik om at henvende sig direkte til lejeren for at få erstatning fører til personlige trusler.'

23. januar skriver Airbnb til lægen med et ultimatum, at han inden for 48 timer kan acceptere 'den endelige aftale' på de 4948 kroner, som er prisen på sofaen minus afskrivning, ellers bortfalder hele hans sag.

Samme dag vender kommunikationsbureauet i Danmark tilbage til Ekstra Bladet med svar om, at Anna er blevet fjernet fra Airbnb, og Airbnb stadig er i kontakt med lægen.

Ekstra Bladet beder desuden Morsing om svar på følgende:

- Kan man komme til at tale med en fra Airbnb?

- Hvem kan sige noget om, hvorvidt rygning bliver anset som en skade?

- Airbnb nægter at betale erstatning for champagnen, fordi det er 'lagerbeholdning'. Hvorfor adskiller væsker sig fra andet tyveri?

- Hvordan er man som dansker stillet, når man lejer ud gennem Airbnb?

- Hvilke repressalier bliver der over for Anna, ud over hun bliver smidt ud fra Airbnb?

- Hvor står det i Airbnb's regler, at en fem måneder gammel sofa skal nedskrives i værdi.

- Hvordan kan man fra Airbnb's side sige, at man har 48 timer til at acceptere et erstatningstilbud, ellers bortfalder hele sagen?

Kommunikationsbureauet Morsing lover igen at vende tilbage med svar.

25. januar skriver Airbnb, at de har gennemgået sagen igen, og de nu tilbyder lægen et nyt beløb, som svarer til hele sofaens værdi, champagnen og sprutflasken. Det er et samlet beløb på 8016 kroner. De vil derimod ikke refundere mere til rens eller betale for maling af lejligheden.

Ekstra Bladet har bedt advokat Søren V. Andreasen, som har speciale i lejeret se på lægens sag.

- Normale forsikringspolicer i Danmark kører også med afskrivningsregler efter alder, men man begynder ikke at afskrive på møbler allerede efter fem måneder. Så Airbnb bør betale det hele af sofaen. Men jeg tror godt, de ved, hvor den dyre regning ligger, så de håber nok at slippe uden om malingen ved at acceptere de små regninger i stedet for, siger Søren V. Andreasen.

- Må Airbnb godt skrive, at man har 48 timer til at sige ja, ellers dropper de sagen?

- Det ville ikke gå med et dansk firma. I Danmark kan man ikke sige, at man mister sine rettigheder, hvis ikke man accepterer et tilbud. I denne her sag er det et forligstilbud fra Airbnbs side, og så kan man godt sætte en deadline på det, men jeg synes, det er unfair at gøre det, for man skal lige finde ud af, hvor man står juridisk. Men at køre en sag mod Airbnb i Danmark er nærmest umuligt, siger Søren V. Andreasen og fortsætter:

- Når Airbnb er så stejle, som de er, så kan man ikke tvinge noget ud af dem, medmindre de får pressen på nakken, og de vil undgå det, eller man starter en retssag op. Det er nogle gange de to ting, der kan tvinge et resultat frem, man ikke selv kan få.

27. januar skriver lægen igen til Airbnb og fastholder sit krav.

28. januar vender kommunikationsbureauet Morsing tilbage til Ekstra Bladet. Beskeden lyder, alle oplysninger står i 'Host Guarantee', og ingen hos Airbnb har tid til at svare på Ekstra Bladets spørgsmål.

Kort efter skriver Airbnb til lægen, at de refunderer hele hans erstatningskrav, så han ender med at få 36.675 kroner, som dækker alle hans udgifter.

- Jeg er nok den fisk, fiskeren fortrød, han fik på krogen. Jeg er mega vedholdende og kæmper for det, jeg tror på, og jeg stopper ikke, før jeg når i mål, siger lægen til Ekstra Bladet.

Faldgruberne ved at leje ud gennem Airbnb Selv om Airbnb lover udlejerne værtsgaranti og beskyttelse for op mod 1 million dollar, så viser ovenstående sag med lægen og mange sager på Trustpilot, at det er svært at få erstatning, når det går galt med en lejer. * Du skal som udlejer selv forsøge at finde en løsning med lejeren, men det kan ofte vise sig svært. * Som dansk udlejer kan man hive en dansk lejer i retten i et civilt søgsmål. Muligvis kan ens retshjælpforsikring dække retssagen, hvis man ikke skønner, at udlejer er 'professionel erhvervsdrivende'. * Din indboforsikring dækker ikke udleje. Her skal du tegne en ekstra udlejeforsikring, hvis du skal være dækket. Alka har eksempelvis en forsikring, som kan tegnes for ca. 50 kroner per uge, du udlejer. * Bed evt. din lejer om at lægge et depositum, foruden det som opkræves af Airbnb. * Airbnbs såkaldte værtsbeskyttelsesforsikring (ikke at forveksle med Host Guarantee/værtsgaranti, red.) gælder ikke i Danmark.

