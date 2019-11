Airbnb møder modstand på begge sider af Atlanten

Airbnb er kommet under pres fra begge sider af Atlanten.

Canadas største by, Toronto, har netop vundet en retssag mod det stigende antal såkaldte 'spøgelses-hoteller' i byen, og Paris har fordømt Den Internationale Olympiske Komite (IOC) for at indgå en sponsoraftale med udlejningsportalen.

I Toronto har myndighederne efter næsten to års appelsager nu fået en domstols gokendelse af deres lov, der sigter mod at kontrollere korttidsudlejninger. Det skriver The Guardian.

De nye regler tvinger udlejerne i Toronto til at bo i de hjem, som de udlejer på korttidsbasis. De må samtidig kun leje tre værelser ud af gangen, og de skal være registreret hos myndighederne, når de lejer værelser ud.

I de seneste år har Toronto oplevet boligmangel, og Airbnb samt andre lignende platforme får skylden. Kritikerne mener, at platformene tilskynder udlejerne til at flytte deres ejendomme væk fra langtidsleje. I en undersøgelse foretaget af McGill University i Montreal estimeres det, at 31.000 hjem over hele Canada er gået fra langtidsleje til korttidsleje.

En talsperson fra Airbnb, har udtalt til The Guardian, at de nye regler 'på en uretfærdig måde straffer' udlejerne, men at virksomheden vil arbejde inden for Torontos love, når de træder i kraft.

Man regner med, at 5000 lejligheder i Toronto vil vende tilbage til at blive lejet ud på langtidsbasis.

Franskmænd kritiserer IOC og deres samarbejde med Airbnb

I tirsdags udtrykte borgmesteren i Paris, Anne Hidalgo, at hun var fast besluttet på at kontrollere Airbnb og truede med at bandlyse platformen fra visse dele af byen.

Myndighederne i Paris beskylder Airbnb for at skabe mangel på boliger i byen og presse huslejen så meget i vejret, at middelklassen nu ikke længere har råd til at bo i Paris.

Anne Hidalgo har allerede introduceret restriktioner, som betyder at udlejerne kun kan udleje 120 dage om året og skal registrere lejlighederne ved myndighederne. Paris har givet Airbnb en bøde på 12,5 millioner euro (93,4 millioner kroner), fordi de ikke har fjernet uregistrerede udlejere fra platformen.

Den franske hovedstad er et af de største markeder for Airbnb. Der er omkring 60.000 værelser, lejligheder og huse i Paris på platformen i dag. I 2012 var der 4000.

Paris har længe forsøgt at kontrollere forholdene, og derfor var det også kontroversielt, at IOC indgik et niårigt sponsorat med Airbnb. De Olympiske Lege skal nemlig afholdes i Paris i 2024.

I et brev til IOC's præsident, Thomas Bach, før sponsoratet blev indgået, advarer Hidalgo om, at et samarbejde er risikofyldt.

- Ved at fjerne et signifikant antal af lejelejligheder i Paris, bidrager Airbnb til de stigende huslejer og forværrer manglen på lejligheder på lejemarkedet, hvilket er omkostningsfuldt for alle parisere, især middelklassen, skriver Anne Hidalgo, borgmester i Paris.

Vil have valg i Paris

Jean-François Martins, viceborgmester i Paris og ansvarlig for sport og turisme, siger ifølge The Guardian, at hvis Anne Hidalgo bliver genvalgt til næste års kommunalvalg, vil byrådet med det samme organisere et valg, hvor indbyggerne i Paris kan bestemme 'under hvilke forhold Airbnb skal blive brugt.'

- Pariserne vil kunne vælge mellem flere muligheder, blandt andet muligheden for at forbyde Airbnb i visse områder, siger Jean-François Martins.

Airbnbs stifter, Joe Gebbia tror modsat, at sponsoratet vil gøre De Olympiske Lege endnu bedre.

- Partnerskabet vil sikre at Legene er de mest inkluderende, tilgængelige og bæredygtige indtil videre, siger Joe Gebbia.