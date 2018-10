Airbnb-udlejer skylder syv millioner kroner i bøder

En amerikansk mand nægter at stoppe med at udleje sine tre ferieboliger og får derfor bøder på knap 10.000 kroner om dagen. Nu er det samlede beløb på over syv millioner

En amerikansk mand ved navn Reid Thompson er i øjeblikket i gang med en voldsom økonomisk kamp mod sin hjemby, Asheville i North Carolina.

Selvom korttidsudlejning gennem hjemmesider såsom Airbnb er ulovligt i byen, har han nemlig gennem de seneste to år alligevel udlejet sine tre ferieboliger i det populære turistområde nær Blue Ridge Mountains, hvilket har kostet ham daglige bøder på 1500 dollars (9750 kroner) - 500 dollars om dagen for hver af sine boliger.

Det skriver Citizen Times.

De daglige bøder er nu løbet op på intet mindre end 1,1 million amerikanske dollars, hvilket svarer til omtrent 7,1 millioner danske kroner, og derfor er Reid Thomson gået rettens vej for at få ændret loven i byen.

Ifølge den nuværende lovgivning er det ulovligt at udleje sin bolig i mindre end 30 dage ad gangen, da byen forsøger at bevare et 'overkommeligt huslejeniveau'.

Men den amerikanske mand mener dog, at byen skal ændre lovgivningen, da det ifølge ham er umuligt at finde udlejere, der vil bo i byen i længere perioder ad gangen, fordi trafikken fra et nærliggende supermarked, som blev åbnet for 14 år siden, har gjort området uattraktivt.

- Hvis jeg skal stoppe med disse korttidsudlejninger, vil jeg gå nedenom og hjem i løbet af 60 dage, siger Reid Thomson til Citizen Times.

Sagsøger på kryds og tværs

Byen sagsøgte Reid Thomson den 22. marts 2017, da hans bøder nåede op på et samlet beløb på 232.500 dollars (1,5 millioner kroner). Kort efter svarede Reid Thomson tilbage ved at sagsøge byen i stedet.

Reid Thomson fortæller desuden, at byrådet i begyndelsen af september tilbød ham at halvere beløbet, men at han afviste, fordi det stadig var alt for mange penge for ham.

Byrådet i Asheville skal i denne uge tage stilling til Reid Thomsons forslag om at ændre lovgivningen således, at korttidsudlejning bliver lovligt. Byrådet vil dog på nuværende tidspunkt ikke tage stilling til, hvad der skal ske med de mange dagbøder.

Det er uvist, hvornår byen vil vurdere Reid Thomsons ankesag omkring bøderne, og byen vil ikke heller selv bekræfte det præcise beløb, som Reid Thomson skylder, men fortæller, at beløbet 'nærmer sig en million dollars'.

Citizen Times' udregning får dog beløbet til at løbe op på helt præcist 1.075.000 dollars til og med fredag i sidste uge.

