Airbnb-værelse går viralt: Er bare et beskidt klædeskab

En britisk turist bookede et klædeskab, da hun skulle på ferie i New York

Hvis en vare er meget billig, så kan man ikke forvente at få den højeste kvalitet.

Det havde den britiske turist Zoe Reeve faktisk heller ikke forventet, da hun bestilte et overnatningssted i bydelen Brooklyn på Airbnb.

Værelset blev beskrevet som ‘et økonomisk værelse til dit eventyr i New York’, og billederne viste også bare, hvad det var: et klædeskab.

Selvom den 26-årige brite ikke forventede et luksuriøst hotelværelse, så blev hun alligevel overrasket, da hun ankom til stedet. Klædeskabet kostede 183 kroner pr. nat.

Airbnb-lejlighed brugt som hashbule: Søgte erstatning men blev truet

Beskidte liggeunderlag

Først blev hun chokeret over, hvor beskidt ejerens stue var, og så var hun også overrasket over, at hendes seng, som bestod af to liggeunderlag lagt ovenpå hinanden, ikke var gjort rent.

Artiklen fortsætter under videoen …

Look at my Airbnb room in Brooklyn looooool pic.twitter.com/LqzP1NKxrq — Zoe (@_zoe93) August 29, 2019

Hun lagde en video af værelset på Twitter. Opslaget gik hurtigt viralt og har i skrivende stund haft 1,9 millioner visninger.

- Jeg bookede værelset, fordi jeg ikke går så meget op i, hvor jeg sover. Selvfølgelig booker jeg det billigste, som jeg kan finde i Brooklyn, så jeg vidste godt, at det ikke ville være fantastisk, og jeg vælger altid det billigste, hvor end jeg rejser, siger Zoe Reeve til Insider.

Værten, som var rejst væk, forklarede senere til Zoe Reeve, at det var en fejl, at der ikke var gjort rent, og hun fik refunderet et rengøringsgebyr.

- Det værste ved værelset er nok sengen, men også at det er meget varmt i værelset, og der ingen vifte er, så jeg blev nødt til at sove med åbent vindue, hvilket ikke er helt sikkert, og det betød også, at jeg kunne høre en masse råb fra gaden, siger Zoe Reeve.

Se også: Grusom opdagelse: Familie blev filmet af skjulte kameraer i Airbnb-bolig

Anbefaler ikke til nogen over 1,85

Værten gør dog helt klart på Airbnb, hvad man kan forvente af værelset, som i øvrigt har fire en halv stjerne på udlejningssiden.

Her skriver han:

'Værelset er ideelt for backpackere og andre budget-rejsende, som er komfortable med at sove på en selvoppustelig campingmadras med endnu en campingmadras under. Jeg vil ikke anbefale stedet til nogen over 1,85 eller folk, som ikke er komfortable med at sove i små rum'.

Flere Twitter-brugere har sammenlignet værelset med Harry Potters værelse hos hans onkel og tante, hvor han bor i et rum under en trappe. Men det lille værelse har ikke taget modet fra den unge brite, og hun kunne godt finde på at booke noget lignende igen.

- Jeg er glad for, at Airbnb har mange forskellige værelser, fordi det tillader en som mig at rejse på et budget. Latterlige steder er en del af eventyret. Det er bare endnu en historie, som jeg kan fortælle til mine børnebørn, siger Zoe Reeve til Insider.

Kosteskab med vindue. Foto: Airbnb