Airbnb vurderer dig ud fra dine sociale medier

Airbnb vil scanne dine sociale medier for at se, om du er en passende gæst

Hvis man vil benytte sig af udlejningsplatformen Airbnb, så skal man måske til at overveje, hvad man laver online. Det kan nemlig få betydning for, om du vil blive godkendt som gæst.

Airbnb har udviklet en software, som kan bedømme, om en gæst er værd at stole på, før de bliver godkendt til et ophold.

Teknologien kigger på gæstens personlighed og kalkulerer risikoen for, at gæsten vil ødelægge værtens hjem. Det skriver The Evening Standard. Softwaren blev afsløret i et patent offentliggjort af Den Europæiske Patentmyndighed, efter patentet til softwaren blev bevilget i USA sidste år.

Ifølge patentet kan Airbnb bruge softwaren til at scanne hjemmesider, som inkluderer sociale medier, for at analysere sig frem til, hvilken personlighed gæsten har. Den vil dermed holde egenskaber, som 'samvittighed og åbenhed' op mod de sædvanlige kredit- og identitetskontroller. Egenskaber som 'neurose, narcissisme, manglende samvittighed og psykopati' anses som utroværdige.

Software scanner hele dit online

Softwaren bruger også kunstig intelligens til at finde dem, som er associerede med falske profiler eller dem, som giver falske informationer. Patentet indikerer også, at brugere får lavere point, hvis nøgleord, billeder eller videoer viser, at de er involverede med narkotika, alkohol, hadefulde hjemmesider og organisationer eller sexarbejde.

Patentet tilføjer, at folk 'involveret i pornografi' eller 'udgivelse af online indhold med negativt sprogbrug' vil få en lavere score.

Softwaren scanner også nyhedshistorier, som relaterer til gæsten og kriminalitet. Blogindlæg og artikler, skrevet af gæsten, tages også med for at lave en 'person graf', siger patentet.

Med dataanalysen mener Airbnb, at de kan bedømme, hvordan gæsten opfører sig offline. Softwaren er også i stand til at krydsreferere med sociale forbindelser, ansættelsesforhold samt uddannelse. Herefter kalkulerer den, hvor godt en gæst og vært passer sammen.

Airbnb vil opdage mistænkelig adfærd

Airbnb siger, at patentet er en udvikling af arbejdet med baggrundstjeksoftwaren Trooly, men vil ellers ikke kommentere, hvordan de bruger softwaren.

På deres hjemmeside skriver Airbnb:

'Hver reservation på Airbnb bliver analyseret for risici, før den bliver godkendt. Vi bruger forudsigende analyser og maskinlæring til at evaluere hundredvis af signaler, som hjælper os med at opdage og undersøge mistænkelig adfærd.'

