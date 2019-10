Airbus-fly genanvendt som sofabord

Har du altid drømt om at have et fly hjemme i stuen? Så har du chancen nu. I hvert fald dele af et fly.

Det tyske flyselskab Lufthansa har ophugget et af deres Airbus A340-600 og transformeret delene om til sofaborde.

Bordene er skabt som en del af et samarbejde med Lufthansas loyalitetsprogram Miles & More. De er en del af en kollektion, som selskabet kalder Upcycling. Bordene er designet af Wilco Design.

Man kan enten købe bordene med point fra loyalitetsprogrammet eller kontant. Hvis du ikke lige står med en masse point, så koster bordene mellem 1399 euro (10.445 kroner) og 2999 euro (22.391 kroner).

- Det specielle ved Lufthansa Upcycling Collection er, at noget af flyets sjæl kan blive bevaret. Der er så mange måder, man kan give disse materialer et nyt liv, siger Sebastian Riedle, talsperson for Miles & More GmbH til CNN.

Møblerne næsten revet væk

Airbus A340-600 er verdens næstlængste fly og blev første gang introduceret for tyve år siden, men er ikke længere i drift hos Lufthansa, da det mere brændstofeffektive A350 har overtaget.

Det tog 10 uger at skære flyet op i mindre dele, så det kunne anvendes til de unikke designobjekter.

Flyselskabets designteam har også skabt kufferter og tasker ud af flyets interiør samt en nøglering lavet ud af flyets aluminium beklædning. Den koster omkring 180 kroner.

Designteamet skabte også barskabe ud af flyvinduerne, men disse er allerede udsolgt.