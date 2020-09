Airbus løfter sløret for fremtidens passagerfly

Mens bilindustrien er i fuld gang med at omstille sig til en mere grøn fremtid, går det lidt mere trægt i flybranchen.

Ambitionerne fejler ikke noget, det er nærmere teknologien, der sakker bagud.

Men der bliver arbejdet på sagen, og nu kan Airbus i en pressemeddelelse løfte sløret for, hvordan tre af fremtidens CO2-neutrale passagerfly kan komme til at se ud.

Tidligst klar i 2035

Der er tale om udkast til nye flymodeller, såkaldte konceptfly. De kommer alle til at bruge brint som brændstof, hvis Airbus altså ender med at føre dem ud i livet.

Det andet af flyene har plads til mellem 120 og 200 passagerer og en rækkevidde på 3700 kilometer, hvilket gør det velegnet til at krydse verdenshavene. Motoren er en modificeret gasturbine, der anvender flydende brint. Foto: PR

To af de tre konceptfly ligner almindelige passagerfly, mens det tredje har et meget futuristisk design og form som en djævlerokke.

Ifølge Airbus er der en chance for, at flyene kommer på vingerne i 2035.

Men det kræver samarbejdsvillighed fra lufthavne, der skal kunne tage imod brintfly, understreger Guillaume Faury, der er adm. direktør i Airbus.

- Jeg er overbevist om, at anvendelsen af brint - både i syntetiske brændstoffer og som primær energikilde i kommercielle fly - har potentiale til at bane vej for en kraftig reduktion af luftfartens klimapåvirkning, siger han.

Gider ikke elfly

Airbus overhalede sidste år rivalen Boeing som verdens største producent af passagerfly, skriver Forbes.

Den franske flyproducent er især kendt for Airbus A380, som er det største kommercielle fly i verden og i snit har plads til 544 passagerer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det sidste fly i rækken er beregnet til korte distancer. Flyet har en rækkevidde på omkring 1850 kilometer og sæder til 100 passagerer. Foto: PR

Både Airbus og Boeing har over de seneste år valgt at skrotte en række projekter inden for udvikling af elektriske fly, skriver Finans. I stedet bliver udviklingen overladt til mindre selskaber som Wright Electric og slovenske Pipistrel.

Kommerciel flytrafik står for to procent af den globale CO2-udledning.

