Airbus vil have passagerfly til at flyve i flok

Når fugle flyver i flok og laver flotte V’er på himlen, sparer de energi. Nu vil Airbus se på, om de kan gøre det samme med deres tonstunge passagerfly.

Forventningen er, at man ved at efterligne trækfugles vane med at flyve i V-formation kan reducere flyenes brændstofforbrug med 5-10 procent.

Det skriver Airbus i en pressemeddelelse.

Her fremgår det også, at SAS bliver en del af samarbejdet omkring projektet, der går under navnet Fello’fly.

- SAS skal bidrage med den luftfartsekspertise, der er nødvendig, når man skal bringe flere fly sammen før og under en Fello'fly-operation, står der i pressemeddelelsen.

Udnytter rotation i luften

Allerede næste år vil Airbus lade to store A350-fly krydse Atlanten sammen.

Det er Airbus UpNext, som er et forskningsfirma under Airbus, der står for at overføre den smarte metode fra naturen til flybranchen.

At fugle sparer energi, når de flyver i tæt formation, har man vidst længe. Det er et spørgsmål om aerodynamisk effektivitet og at drage fordel af den gunstige luftstrøm, der opstår i halen på fuglen foran.

Man kender også formationsflyvninger fra militærets opvisninger med F16-fly. Men det er slet ikke det samme, forklarer Sandra Bour Schaeffer, der er direktør i Airbus UpNext.

- Det handler ikke om at flyve i tæt formation, forklarer hun til CNN.

Der er aerodynamiske fordele ved at flyve i flok. Foto: PR

Set nede fra jorden vil det måske se ud, som om flyene flyver meget tæt. Men faktisk kommer de til at ligge i en afstand af 2,8 til 3,7 kilometer fra hinanden.

Tanken er nemlig slet ikke, at det bagvedliggende fly skal lægge sig i den hvirvelstrøm, som flyet foran kaster bag sig - og som skaber turbulens - men ved siden af. Her opstår nemlig en form for opadgående rotation i luften, som man kan udnytte.

Sikkerheden kommer først

I Danmark er det især svaner og gæs, der er kendt for at flyve i flok, men det er pelikanen, der er verdensmester i disciplinen.

Et studie fra 2001 viser, at pelikanens hjerterytme bliver nedbragt med 14 procent, når den lægger sig i slipstrømmen på en artsfælle. Samtidig giver det en række aerodynamiske fordele. Det er det, Airbus vil forsøge at efterligne.

Fugle sparer kræfter, når de flyver i V-formation. Arkivfoto: Carsten Andreasen

Et problem er dog, at man hverken kan se hvirvelstrømmen eller den roterende luft ved siden af med det blotte øje. Derfor er der behov for computermodeller til at udregne, hvor piloterne skal placere flyet. Et sådan program kan man forhåbentlig komme tættere på med eksperimentet næste år.

Sandra Bour Schaeffer forsikrer over for CNN, at man ikke går på kompromis med sikkerheden.

