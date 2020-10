Airbus vil kopiere fuglenes stormkonge

Albatrossen hører til familien af stormfugle, der lever i vindblæste havområder.

Den er kendt for sin evne til at svæve dagen lang stort set uden at bruge kræfter og for at kunne holde sig i luften i timevis under selv det værste stormvejr. Den har det største vingefang af alle fugle med op til 3,6 meter fra vingespids til vingespids.

Jo, albatrossen er på mange måder en imponerende fugl. Det synes de også hos verdens største producent af passagerfly, Airbus.

Den europæiske flyproducent arbejder på at lave et passagerfly, der efterligner albatrossens evne til at svæve ubesværet omkring i blæsevejr.

Fly med kæmpe vingefang

Projektet hedder AlbatrossOne og blev lanceret i 2019. Ifølge Airbus er det de 'semi-aeroelastiske' vingespidser, der danner grobund for sammenligningen.

Vingerne er således markant længere end på normale passagerfly. Og så er de lavet, så de bøjer af for vindstød. På den måde kan flyene - ligesom albatrossen - passere en storm med mindst mulig turbulens og mindst mulig brug af energi.

Vandrealbatrossen er den fugl i verden, der har det største vingefang. Foto: Paul Carroll/Unsplash

Ifølge Airbus vil det spare brændstof og dermed også CO2-udledning.

Ligesom andre fly er vingespidserne udstyret med et hængsel, der kan vippe den yderste del op og ned og dermed hjælpe med at holde balancen. Det sker automatisk, og de bevægelige vingespidser tegner sig lige nu til at udgøre op mod en tredjedel af vingens samlede længde.

I sidste uge nåede Airbus’ projekt en milepæl, da det bestod en vigtig test. Teknologien er dermed ét skridt tættere på at kunne føres ud i livet.

- Den seneste test er et bevis på, at fritbevægelige vingespidser kan mindske belastninger og forbedre flyvepræstationen, skriver Airbus på sit website.

Vild med fugle

AlbatrossOne er et af flere projekter, hvor Airbus forsøger at lære af menneskets bevingede venner.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om fello'fly, som er titlen på et Airbus-projekt, hvor passagerfly skal prøve at flyve i V-formation ligesom trækfugle.

Allerede næste år vil Airbus lade to store A350-fly krydse Atlanten sammen.

Helt så langt er flyselskabet ikke med AlbatrossOne-projektet, hvor øvelserne stadig foregår med mindre modelfly.

