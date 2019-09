Akavet: Par kommer i 'Mile high club' og går viralt

Et ungt par regnede nok ikke med, at deres besøg på et flytoilet ville gå viralt

Mange mennesker drømmer om at komme med i Mile high club.

Reglerne for optagelse er ret simple. Man kommer med ved at dyrke sex på et fly, mens det er i luften.

Det kan tænkes, at et ungt par drømte om at blive medlemmer, da de låste sig inde på et toilet på et United Airlines fly mandag i denne uge.

Om det unge par kom med i klubben, ved kun de selv. Men parret kom i hvert fald ud på internettet.

Om det unge par kom med i klubben, ved kun de selv. Men parret kom i hvert fald ud på internettet.

Stafford Slick, en amerikansk beachvolley-spiller, filmede episoden og lagde videoen op på Instagram med teksten: 'Kunne ikke tro mine egne øjne. Jeg har hørt legender om det, men troede ikke, at jeg skulle se det i det virkelige liv. #milehigh'.

På videoen kan man se tre kvinder, der står i kø til toilettet. Angiveligt har de stået og ventet i ti minutter, inden parret kommer ud.

Flere andre medier har delt videoen. Blandt andet profilen Passengershaming på Instagram, hvor videoen er set af over 280.000 i skrivende stund.

Her giver flere af brugerne udtryk for deres forargelse over, at det unge par var på toilettet sammen. De synes blandt andet, det er klamt.

- Kvinden, som gik ind efter dem, må have været desperat for at komme på toilettet. Jeg ville hellere sprænge en nyre end gå derind, skriver brugeren hardwickmom.