Alarmcentral: Danske skiskader for 12 millioner kroner

Skisæsonen er i fuld gang - og det er telefonernes kimen hos SOS International også.

Alarmcentralen hos SOS International har indkaldt ekstra personale og oprettet et såkaldt 'Alpeteam'.

Sidste år kom mere end 770 danskere så slemt til skade på skiferien, at de fik brug for lægehjælp og rejseassistance via alarmcentralen hos SOS International.

Hvert år sker langt de fleste skader i uge 7, hvor mange danskere holder vinterferie - hver fjerde danske skiskade skete således i uge 7 sidste år. Men erfaringen viser, at henvendelser om tilskadekomne skiturister allerede begynder at tage fart i uge 4.

Danskernes skader er billigst

Selv om de danske skiskader hos SOS International sidste år løb op i skadeudgifter på 12 millioner kroner, viser en opgørelse fra SOS International, at danskerne i gennemsnit har de billigste skiskader blandt nordiske rejsende.

- Når vi ser på prisen for at behandle de skadede danskere og fragte dem hjem, så har danskerne de billigste skader sammenlignet med svenske og norske skiløbere. Det kan hænge sammen med, at danskerne har mindre erfaring med skiløb og derfor er mere forsigtige end svenskere og nordmænd, der har trænet hjemmefra og søger større udfordringer, siger Karin Tranberg, divisionsdirektør i SOS, i en pressemeddelelse.

Kvindernes skader er dyrest

I modsætning til tidligere overhalede kvinderne sidste år mændene, når det gælder gennemsnitsprisen på en skiskade.

- Der er stadig flere mænd end kvinder, der kommer galt afsted på pisterne. Men i modsætning til tidligere ser vi, at kvindernes skader nu er de dyreste i gennemsnit. Det er svært at pege på en enkelt årsag, men når vi dykker ned i sagerne, ser vi flere knæskader blandt kvinder end mænd, og der kan noget af forklaringen ligge, siger Karin Tranberg, divisionsdirektør i SOS International.

Husk det blå kort og rejseforsikring

En del danskere tror, at det er nok at medbringe det blå sygesikringskort på skiferien. Men det blå kort dækker kun behandling på lige fod med det lands borgere, hvor man kommer galt af sted. Derfor vil hjemtransport og privathospital ikke være dækket, hvis man ikke har en rejseforsikring.

Derudover er det en god ide at tjekke, om rejseforsikringen dækker skisport, samt om man har en gyldig ansvarsforsikring, der dækker, hvis man er skyld i, at andre kommer til skade på pisterne.