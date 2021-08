Aldrig set før: Dinosaurer i blåhvalsstørrelse

Forskere har bekræftet fundet af to nye, gigantiske dinosaurarter i det nordvestlige Kina. Det fremgår af en rapport på nature.com.

I de seneste år er flere dinosaurfossiler dukket op i området, men først nu har forskere slået fast, at nogle af fossilerne indtil nu ikke har været set før.

De to nye arter har fået navnene Silutitan sinensis og Hamititan xinjiangensis. 'Silu' betyder 'Silkerute' og 'xinjiangensis' er lånt fra Xinjiang-regionen, hvor begge arter blev fundet. Det skriver CNN.

Begge navne har desuden det græske ord ‘titan’ i sig, og det er ikke et tilfælde. Titan betyder, at noget er kæmpestort, og dinosaurerne har bestemt fortjent deres navne.

Silu-titanen er nemlig over 20 meter lang, mens Hami-titanen er omkring 17 meter lang. Det gør de nye dinosaurer næsten lige så lange som blåhvalen, som kan blive mellem 23 og 30 meter lang.

Deres voldsomme størrelse betyder også, at de er de største dyr, der nogensinde har gået på Jorden.

Fossilerne menes at stamme fra den tidlige kridttid for cirka 120 til 130 millioner år siden. Begge arter tilhører Sauropode-familien. De var planteædere og især kendt for deres lange halse.

De to dinosaurer er nogle af de første forhistoriske hvirveldyr, der er fundet i Xinjiang-regionen. Hvirveldyr er kendetegnet ved blandt andet at have en rygsøjle. Fisk, fugle og mennesker hører derfor også ind under betegnelsen hvirveldyr.